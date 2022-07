Supressão de árvores

O prédio do Colégio Estadual Antônio Oliveira da Silva - Ceaos, edificado na Rua Anacá, Parque Amazônia, no momento se encontra em reforma e, conforme informações prestadas por trabalhadores que atuam no local, além das respectivas obras, as árvores que restam na área escolar em pauta serão suprimidas por determinação da direção do estabelecimento. Trata-se de diversas mangueiras, ingazeiros e outras espécies frondosas que sabidamente minoram os efeitos das ondas de calor atualmente enfrentadas pela humanidade. Ao que parece o temor da devastação vegetal procede, vez que há poucos anos, em sede da reforma anterior, sob o pálio da mesma direção e sem qualquer justificativa plausível, diversas árvores impiedosamente foram cortadas. Repete-se, ao talante da diretoria do estabelecimento escolar e sem qualquer critério. Cortar por cortar, assim caminha a humanidade. Disso decorre que providências inibidoras sejam tomadas pelos entes ambientais e, em especial, pela Secretaria de Estado da Educação.

Luiz Antônio Sotério de Oliveira | Parque Amazônia – Goiânia

O que queremos?

Mais uma vez, somos expostos de maneira vil e leviana por um ser ignóbil e maléfico. O ser nada mais é que a figura caricata do presidente da republiqueta brasileira. E é com profundo pesar que adjetivo dessa maneira. Me envergonho ao olhar para os nossos pequenos meninos e meninas, me esquivo dos adolescentes e jovens que ainda por uma razão ou outra trazem no olhar aquela interrogação que não gostaríamos de ouvir. Mas dos adultos não há por que se esquivar. As urnas revelaram o resultado, mesmo sendo questionada, e é hora então de se perguntar: por que tomou posse? Talvez porque naquele momento seu único desejo e interesse fosse cumprir a Constituição, o mais nela declinado, como dever, ficaria para depois. Infelizmente, o depois é hoje e todos os outros dias desse mandato, em que a população brasileira e mundial assiste, e assistirá, ao deprimente e desrespeitoso discurso de rancor e ódio, do mais novo ventrículo brasileiro; o nosso presidente. Resta para o momento esperar o fim desse espetáculo, torcendo que não haja mais intercorrências. Afinal, queremos exercer a democracia como cidadãos livres e bem representados.

Marta Horta Figueiredo de Carvalho | Setor Jardim América – Goiânia