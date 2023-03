Negociação de cargos

“É como se não tivesse existido eleição.” O que dizer desta afirmação do presidente do PSD goiano, Vilmar Rocha, sobre o silêncio do governador reeleito Ronaldo Caiado quanto à acomodação de aliados em sua administração?

Simples assim: que os “partidos de aluguel” continuam com a arcaica prática da negociação de cargos públicos, entre outras benesses.

Quando é que entenderemos de vez que funções públicas devem ser assumidas por indivíduos absolutamente técnicos e aptos para desempenharem com excelência suas lidas, entregando para a população serviços de alta qualidade?

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Visita a presos em Brasília

Quem dizia que a maioria dos senadores nada faz de útil agora terá que voltar atrás, pois um grupo de senadores, sabe-se lá com qual intenção, foi visitar os prisioneiros que quebraram Brasília. Será que em qualquer outra oportunidade este mesmo grupo fez visita semelhante? Não tenho conhecimento, pois nunca vi nada publicado nos jornais. Estou muito ansioso para saber quando será a segunda visita, por este mesmo grupo, agora em outros presídios, para verificar a real situação dos demais reeducandos. Por que, por exemplo, não acompanhar o Judiciário para que as revisões dos processos não sofram atrasos? Será uma boa iniciativa para que nossos legisladores mostrem serviço e os condenados não fiquem mofando nos cárceres após terem cumprido as penas.

Edmo Nunes | Setor Oeste – Goiânia

STF vai julgar militares

Acertadíssima a decisão do ministro Alexandre de Moraes que define como competência do STF julgar militares que participaram dos atos golpistas contra nossas instituições em Brasília, em 08/01. Moraes esclarece que a competência do Supremo “não distingue servidores civis ou militares”, sejam eles das Forças Armadas ou militares dos estados. Apesar da nossa Constituição não deixar dúvidas sobre a proibição de militares participarem de atos políticos, pior ainda quando afrontam as nossas instituições, como tentativa de golpe, tal qual ocorreu em 08/01, como, infelizmente, desejado e incentivado por Jair Bolsonaro.

Essa decisão do Supremo teve apoio do novo presidente do Tribunal Superior Militar (TSM), Francisco Joseli Parente.

Paulo Panossian

São Carlos-SP