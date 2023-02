Campanha da Fraternidade

Iniciaremos a Quaresma neste dia 22 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. Vamos iniciar um tempo especial de conversão e penitência, em preparação para a Páscoa. Por isso, a Quarta-feira de Cinzas é dia de jejum e abstinência. Em todo o Brasil, na mesma ocasião, será também lançada a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2023. Em 2023 completam-se 60 anos da Campanha da Fraternidade (CF), uma ação da Igreja Católica que visa alargar o horizonte da vivência da fé, trazer temas de cunho social para centro da reflexão eclesial e incentivar ações transformadoras. O embrião da iniciativa surgiu na cidade de Natal (RN), em 1961, quando a arquidiocese local, impulsionada por dom Eugênio Sales se mobilizou para arrecadar fundos em prol de obras sociais. No fim de 1963, a CF foi lançada em âmbito nacional e desde então tem abordado anualmente temas como a fome, o problema fundiário, os direitos dos menores, o desemprego, as drogas, etc.

A Campanha da Fraternidade 2023 neste ano reflete sobre o tema da fome, com o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer!”. (Mateus 14,16).

A Campanha da Fraternidade quer nos ajudar a vivenciar o tempo quaresmal, especialmente a caridade e a justiça nos âmbitos pessoal, comunitário e social.

José Ribamar Pinheiro Filho | Brasília - DF

Eleitor consciente?

Tenho observado as cartas dos leitores publicados no Jornal O Popular, principalmente quando o tema é sobre cargos, salários e vantagens dos nossos valorosos representantes que ocupam cargos eletivos. Não podemos negar que uma parcela significativa do eleitorado goiano é acima de tudo conservador. Mesmo sabendo que a maioria que se elegem vão legislar em causa própria, preocupados com seu plano de saúde, veículo e motorista a sua disposição. Até parece que não sabem dirigir, ou não estão habilitados para circular em um veículo motorizados. São solidários com seus colegas que não conseguiram se eleger ou mesmo a reeleição. Como parece não terem profissão ou capacidade de trabalho no mercado. São oferecido a essas vítimas da abstinência tetera, cargos com salários astronômicos. Verdadeiros “aspones“ que o coitado do trabalhador paga.

É utópico pensar em mudanças, pois, como já mencionei, o eleitor vota, elege, reelege. Tem até decano nesse time, que não está nem aí pra ele mesmo.

Não vejo conscientização do eleitor nesse milênio. E salve-se quem puder.

Cesar Benito Caldas | Ceres - Goiás