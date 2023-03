Verbas indenizatórias

Maria!

Conforme você gentilmente me pediu para ver se nas notícias que circularam no jornal do dia 25/02/2023 caberia alguma consideração, não poderia deixar passar a oportunidade de reforçar o muito que nos incomoda essa insistência dos representantes do povo que, de posse do cargo eletivo, pleiteiam maiores valores de seus proventos, bem como das verbas indenizatórias que aguardam o efeito cascata da equiparação entre poderes.

Creio que uma hora ou outra, a consciência política se encarregará de clarear as ideias de um ou de outro sobre o que significa o papel do agente público, a distância entre eles e a população e, mais ainda, a importância de planejar e gastar o dinheiro público. Entre o seu bem-estar e a realidade vivida por tantos... passar verdadeiramente a enxergar o que acontece ao seu redor, com certeza estará um dia devolvendo por meio de ações e benefícios aquilo que a população tanto almeja. Uma qualidade de vida melhor. Ou então se enxerga, se faz de cego mas se vê, acredita que a terra é azul e o inferno também. Uma lástima, Maria, entenda como quiser, mas chegue a uma conclusão.

Marta Horta Carvalho | Jardim América – Goiânia

Cemitério do Abandono

Visitei há pouco o Cemitério São Miguel na cidade de Goiás. É desanimador ver esse lugar completamente abandonado. Nesse cemitério estão sepultadas pessoas ilustres nas artes, nas ciências, na história goiana. Total falta de respeito com os mortos e com os vivos.

O cemitério tem muros caídos, muito mato, lixo, a bela alameda de palmeiras que ligava a entrada até a capela não existe mais. Não há o menor zelo, nenhum cuidado. Conversando com várias pessoas, nota-se a revolta das mesmas com o poder público. Onde estão os responsáveis pelo Cemitério do Abandono?

Falta vontade, falta ação, falta sensibilidade, falta respeito entre os gestores. Visitei em Capri, na Itália, um cemitério que muito me impressionou pela beleza, pelo zelo com o ambiente. Limpíssimo, caramanchões floridos e perfumados, não se percebe o menor descuido. Por incrível que pareça, música clássica suave em altos falantes discretos enchendo de paz os visitantes. Percebe-se que há civilização, fato desconhecido nesse país onde moramos. É necessário que o poder público veja com atenção esse absurdo descaso com uma cidade que é Patrimônio do mundo. E enquanto isso a Alego cria novas diretorias. Pode isso?

Augusta Faro | Setor Sul – Goiânia