Educação como causa

O presidente Lula, em visita aos Estados Unidos, disse uma frase que sempre me causa reflexão, e que, não por acaso, é recorrente: só envelhece quem não tem uma causa. Como professora, desde 2004, ouço sempre que a Educação precisa ser vista com olhos que vão além dos rendimentos financeiros. “Vejam a educação e o trabalho de vocês com amor”, dizem eles. Lecionar seria pra mim, dessa maneira, uma causa. O professor pensa na escola, nas aulas seguintes e nos alunos o tempo todo e em tudo que vê, em tudo que lê, em tudo que aprende. Preocupa-se com a escola enquanto está em casa. Pensa em seus alunos quando está em momentos de descanso. Compra material, incrementos e acessórios para que saia satisfeito da sala de aula e com a sensação de missão cumprida!

E assim, por já tratar a sala de aula como parte da minha vida, por já ver meus alunos como parceiros de construção mútua e, principalmente, por estar à procura de uma (ou mais uma) causa, me filiei a um partido. Nós, trabalhadores da Educação, precisamos que olhem verdadeiramente para o trabalhador/professor que enfrenta na sala de aula os desafios trazidos diariamente pelas sequelas no aprendizado, precisamos pensar no trabalhador/professor que lida com estudantes vindos de famílias ausentes e que procura sanar as disparidades de conhecimento provenientes das desestruturas financeiras. É por essa causa, por esse olhar, que eu gostaria de lutar!

Por motivos óbvios e sabidos, nos últimos anos, a educação, em geral, foi marginalizada, perseguida e vigiada injustamente por criadores de notícias falsas que colocaram em desconfiança o comportamento do professor. Trabalhamos com medo. Somados ao desconforto, os professores enfrentam a inexistência de investimentos na carreira e na formação do professor. O poder público deveria incentivar e fomentar as especializações, remunerar de forma a atrair bons profissionais para a escola. Como professora da rede pública estadual de Goiás - e vendo nossa carreira cada vez mais achatada, inclusive - enxergo com angústia que ainda convivemos com pouca expectativa de melhora.

Larissa Andrade Pedroso | Rio Verde - Goiás



Nossos senadores

Nos últimos dias ouvimos, lemos e assistimos declarações de dois senadores goianos que nos deixaram estarrecidos com o comportamento de ambos. Na condição de eleitor, fica aqui o meu veemente protesto aos dois parlamentares.

Macilene Rodrigues de Oliveira | Centro - Goiânia