Corte de árvores na Avenida 136

É um absurdo o corte de mais de 80 árvores na Avenida 136 no Setor Marista, em uma das poucas áreas verdes remanescentes do Setor Sul. Toda a área original da nascente do Córrego dos Buritis está localizada entre a Rua 132, a Avenida 136, a Rua 148 e a Rua 87. No projeto original de Goiânia essa área foi preservada como uma área verde, sendo o local da nascente do Córrego dos Buritis.

A pergunta que as autoridades competentes e a imprensa devem fazer é como que a área de nascente do Córrego dos Buritis foi ao longo do tempo sendo cedida para a construção de clubes recreativos, Inmetro, Hotel Assego, e parte da área hoje, onde as árvores foram cortadas, corre o risco de ter edificadas construções de até 12 metros de altura. Por que todo o quarteirão da nascente do Córrego dos Buritis não foi preservado como os Parques dos Buritis, Areião, Vaca Brava, e outras tantas áreas verdes de Goiânia? A imprensa informou que o terreno de aproximadamente 5 mil metros quadrados da Avenida 136 pertencia à União e foi leiloado pelo governo federal no ano passado. Qual é o histórico desse terreno? Ele pertencia à União desde quando? Como esse terreno estava em posse da União até o ano passado, por se tratar da área de nascente do Córrego dos Buritis, por que não foi convertido em área de preservação ambiental como todo o quarteirão em questão deveria ser?

Os cidadãos de Goiânia esperam por essas respostas.

Lourival Batista Pereira Junior | Setor Marista - Goiânia

Agronegócio

O governo precisa reconhecer a importância do agronegócio. Lula, no início de sua gestão, liberou mais verbas para a Lei Rouanet, enquanto restringia as do agronegócio. Ele foi eleito por muita gente que tem preconceito e detesta o agro, como por exemplo, o MST. Mas quem brincou no carnaval, sabe que somos dependentes do agro. Se tomou cerveja, precisou da cevada e do malte. Se bebeu refrigerante, tem açúcar, guaraná, limão e laranja. Se viu o carro alegórico passando, eles usavam biodiesel ou álcool. Na fantasia, tem algodão. Se comeu, tudo veio do agro. Não há como negar a necessidade deste setor produtivo! Nosso agro é um caso de sucesso, e estamos entre as nações que alimentam o mundo.

Espero que, reconhecendo a sua importância, o governo Lula elabore um diagnóstico em conjunto com representantes desse setor e desenhe diretrizes para uma política agrícola que atenda interesses e, consequentemente, atenue as desconfianças dos produtores rurais. O que mais precisamos é

que o agro continue essa força de desenvolvimento que

impulsiona o nosso País.

Maria de Lourdes Barbalho | Setor Oeste - Goiânia