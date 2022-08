Lula, o dileto do STF?

Uma breve viagem ao passado recente e encontramos Lula encarcerado na sede da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba; condenado em terceira instância, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Todavia, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), por 6 votos a 5, julgou que o paciente só pode ser preso após o trânsito em julgado. Assim, dia seguinte, após puxar cadeia por 580 dias, de uma pena de oito anos, dez meses e vinte dias, Lula, em 8/11/2019, ganhou as ruas. Ainda às voltas com a nossa viagem ao passado, numa segunda-feira, 8 de março de 2021, nos deparamos com o ministro Edson Fachin, do STF, em decisão monocrática, anulando todas as condenações do líder do Partido dos Trabalhadores (PT) pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Avançamos mais algumas semanas, quinta-feira, 15 de abril: eis o Plenário da egrégia Corte, por 8 votos a 3, ratificando a decisão do ministro Edson Fachin, deixando o petista livre para concorrer nas próximas eleições. Há aqui um gritante paradoxo: por que o STF precisou de quase quatro anos, a partir da primeira condenação – julho de 2017 – para declarar a incompetência do juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba para avaliar e julgar tais processos? Na oportunidade, a Corte definiu como foro apto a Justiça Federal do DF. Os processos criminais voltaram à estaca zero. A alegada inocência do réu, exaustivamente propalada pela claque petista, jamais ficou comprovada, adveio, isso, sim, a prescrição da pretensão punitiva – que aqui “transforma” culpado em inocente –, ações suspensas, encerradas ou arquivadas por suspeição e erros processuais. Ao menos 20 processos foram enterrados pelo STF, consequência direta da morosidade da insigne Corte em definir a competência dos casos da Lava Jato. Após esse encadeamento de ideias, fica a pergunta: Lula, o ex-presidiário que se arvora a alma mais honesta do País (sic), pode ser considerado o ai-jesus do STF na corrida presidencial?

João Bosco Costa Lima | JD Salvador – Trindade-GO

É bom lembrar ...

Dois bons momentos no POPULAR do dia 19 de agosto, sexta-feira. Refiro-me ao artigo “Novo dentro do novo”, de Px da Silveira, possuidor de belo currículo. Valioso bastante e termina com uma significativa frase: “Afinal, para aprender com o passado e cuidar do patrimônio histórico, artístico e sociológico e cultural, só temos o presente!”

Outro momento interessante na mesma página, é a carta de Ronildes R. Moreira, com o título: “Declaração de bens dos candidatos”, onde comenta os absurdos de muitos candidatos que às vezes se esquecem de declarar R$ 18 milhões. É cômico e trágico isso. Faço minhas as palavras de Ronildes.

Augusta Faro | Setor Sul - Goiânia