Respeitem o Exército

Sou um oficial da reserva do Exército brasileiro, com muita honra e orgulho, e me incomodam muito as falácias equivocadas de golpistas antidemocráticos, acusando as Forças Armadas de covardes. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica são instituições de Estado e não de governo. O Exército não pertence a Lula, Bolsonaro, Dilma, FHC, Collor, ou a qualquer outro que seja ou tenha sido presidente da República. O Exército deve continuar como sempre foi, apartidário, apolítico e pró-democracia, e lembrando sempre que o presidente da República é seu chefe supremo. As Forças Armadas pertencem ao povo brasileiro, à pátria, e deve continuar atuando dentro das quatro linhas da Constituição federal. Os que se dizem “patriotas” da extrema direita brasileira, que em sua maioria querem o golpe, devem respeitar as instituições constituídas. Respeitem os quase 400 anos de glória e credibilidade do Exército brasileiro, pois é a segurança do Brasil em nossas mãos, Exército brasileiro é braço forte, é mão amiga.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Legislar em causa própria

Sinceramente não sei de que maneira podemos dar a devida punição a nossos políticos: votar em branco, anular ou não votar. De todo jeito, seja do partido que for, eles só sabem legislar em causa própria e agora com a conivência do Poder Judiciário. Na área federal, destinam R$ 600,00 para os pobres e criam mais 15 ministérios, secretarias, comissões, etc. Na área municipal, um prefeito refém dos vereadores decanos (em malandragem) e, agora, na área estadual, os eméritos deputados criaram cinco novas diretorias pra acomodar deputados não reeleitos;

Haja impostos e tributos pra suportar tais desmandos.

Aceitamos sugestões

Tubal Vilela da Silva Neto | Setor Oeste - Goiânia

Quadrinhos

O Dia Nacional dos Quadrinhos é celebrado em 30 de janeiro. A data foi escolhida porque há exatos 151 anos, em 30 de janeiro de 1869, Angelo Agostini publicou na revista “Vida Fluminense” a primeira história em quadrinhos feita no Brasil: “As Aventuras de Nhô Quim”. Hoje, o mercado de quadrinhos no país vem ganhando mais respeito, se tornou até uma categoria do Prêmio Jabuti em 2017, muito graças a alguns destes nomes: Marcelo Quintanilha, Marcel D’Salete, Roger Crus, Wagner Wiel, Fábio Moon e Gariel Bá, Bianca Pinheiro, Weas Gehre e Filipe Nunes, quadrinistas do Brasil para se ler já. Ao lado das antigas cartilhas, as histórias em quadrinhos ajudaram em minha alfabetização e até hoje curto muito.

José Ribamar Pinheiro Filho | Brasília-DF