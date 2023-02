Placas difíceis de ler nas ruas

A Prefeitura de Goiânia diz para usarmos os aplicativos de mapas que indicam as melhores alternativas para fugirmos dos problemas de trânsito, acho isso interessante. Mas também já é tempo da prefeitura modernizar as informações que identificam as ruas. Quando existem placas, são usadas letras pequenas que não são legíveis a poucos metros e muito pelo menos por quem está dirigindo. Diversas cidades brasileiras utilizam formas de identificar as ruas, que facilitam a visualização de longe, dando oportunidade aos motoristas de definirem seus movimentos com maior antecedência e garantindo maior fluidez e segurança. E um complicador local são as várias ruas com nomes curtos como a T-8 e T-9 o que dificulta a diferenciação.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Vandalismo na sede da UBE-GO

É desolador o vandalismo ocorrido na sede da União Brasileira dos Escritores/Seção Goiás (UBE-GO) nesta quarta-feira (22). Indivíduos depredaram parte da mobília, obras de arte e boa parte dos equipamentos de escritório de funcionamento da entidade literária. É necessário reforçar a segurança por parte de policiais civis e Guarda Civil Municipal nas ruas de Goiânia para que atos de vandalismo não venham a ocorrer nos espaços culturais e outros espaços públicos da capital, acarretando enormes prejuízos.

Matheus Nunes da Silva Brito | Nova Vila - Goiânia

Agricultura pujante

Como dos números das safras de grãos nestas últimas décadas que são impressionantes! Que graças aos avanços das pesquisas da Embrapa, e determinação e investimentos dos empresários do campo, se o Brasil levou 500 anos para chegar a uma safra de 100 milhões de toneladas de grãos somente em 2001, mais relevante ainda que alcançou outro recorde em 2015, de 200 milhões de toneladas, ou depois de somente 14 anos! E neste ano, nova e ótima surpresa, já que, passados mais oito anos, vamos superar a safra de 300 milhões de toneladas de grãos. Não é fantástico?

Paulo Panossian | São Carlos-SP

ERRAMOS

Ao contrário do que foi divulgado na edição de sexta-feira pelo POPULAR, em reportagem na página 14, o exame de reprodução simulada dos fatos não indicou que o ex-lutador de MMA José Carlos Alves Coimbra não avançou sobre os policiais militares que atiraram nele no dia 2 de agosto de 2022, em uma esquina do Jardim América, em Goiânia.