Opinião de Gustavo Mendanha

Achei a opinião do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (coluna Giro desta sexta-feira, 27) no mínimo irresponsável. O Brasil, no momento, está dividido entre terroristas e simpatizantes do terrorismo e os defensores da democracia. Comparar o que o ex-governo Bolsonaro fez contra a democracia com o que Lula tem feito é, para mim, indiretamente apoiar o terrorismo do 8 de janeiro, o golpe. Um político tem que defender a democracia. Chega dessa história de que Bolsonaro é uma via democrática. Não é e nunca foi. Apoiar as medidas do governo Lula contra os atos terroristas é, isso sim, democracia.

Anna Rogeria Nascimento de Oliveira | Goiânia-GO

‘Monstro Sagrado’

Assim era apelidado com muita admiração e orgulho por todos nós torcedores do meio esportivo, o melhor locutor de futebol de Goiás e do Brasil, em todos os tempos, dada a sua incrível e inigualável performance quando empunhando o microfone e narrando um jogo. Estou falando de Edson Rodrigues, que lamentavelmente nos deixou na madrugada do dia 26 de janeiro de 2023, aos 79 anos, acometido de um mal incurável. Era conhecido e admirado por todos os desportistas, não só ligados ao futebol.

“Golaçooooooo!”; “O moço de...!” “Camisa número...!”; “O tempo passa!”. Eram algumas expressões só dele e criadas por ele, que se expressava numa longa e melodiosa voz quando destinada ao autor de um gol numa partida, em qualquer lugar deste país e em todos os estados em que trabalhou, que foram vários. A princípio, quando recebi pelo meu celular, enviada por um amigo, a notícia de sua morte, não acreditei, tanto que imediatamente recorri ao meu sobrinho Luiz Berquó, grande desportista muito conhecido e grande amigo do Edson, para saber a veracidade da informação, e ela veio inclemente, era verdade: o querido “monstro” havia morrido.

Deixa a esposa dona Leila, por quem Edson tinha verdadeira adoração, filhos e netos, aos quais prestamos nossa solidariedade e conforto, ressaltando que um dos filhos seguiu a carreira do pai, só que como excelente repórter, senão o amigo Edson Júnior. Resta-nos a saudade imorredoura, naturalmente, e a certeza de que o futebol perde o maior de todos os seus narradores, ou seja, Edson Rodrigues, o “Monstro Sagrado”.

João Afonso Berquó Filho | Jardim Planalto- Goiânia