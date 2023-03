Calma que o Brasil é nosso

Sim, o Brasil é deles e não iram devolver tão cedo aos brasileiros. Apontem uma agremiação política em nosso país que cumpre seus programas de políticas públicas. Fazem totalmente o inverso, não irei mencionar para não ser repetitivo ao falar de fisiologismo, obras superfaturadas, corrupção, cargos, vantagens e aí por diante. Sobrando apenas um pirulito de tabuleiro, aquele feito para chupar por várias horas, dando sensação de prazer e euforia, um “Prozac “ caipira. Para que o Brasil, seja do povo, vejo a necessidade de criar normas nos estatutos dos partidos, em que se aquele candidato que eleito fosse cometesse qualquer ilícito, teria que ser expulso do partido ao qual era filiado e ter os direitos políticos cassados.

Que o voto deixasse de ser obrigatório, e passasse a ser qualitativo. Ou seja, um recadastramento seria feito, com um questionário, onde o eleitor teria que responder perguntas para aferir se seu voto não era uma moeda de troca e sim para políticas de obras pontuais para a coletividade.

Cesar Benito Caldas | Ceres-GO

Fome

400 mil famílias goianas estão na extrema pobreza. Foi o que li no POPULAR de 28 de fevereiro. Penso nas crianças porque dor que na criança dói na gente mais do que a dor do adulto que na gente dói. Penso no idoso porque também o sou e idoso é criança também. A fome é uma tragédia. É uma vergonha para a sociedade que a possui. Muitos os culpados, mas o principal culpado é o desamor. A fome, simultaneamente, é vítima e algoz. Digo-o porque há histórias de saques. O Brasil saíra do terrível mapa da fome, mas a esse mapa voltou. A luta contra a fome é uma guerra.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina – Rio Verde-GO

O tormento continua

Não basta saber que chamadas com o prefixo 0303 são de operadoras de telemarketing, conforme divulgado pela Anatel no ano passado. O tormento continua. Nesta sexta-feira, 03/03/2023, foram 41 chamadas recebidas sem essa identificação ao longo dia, por diversas empresas do ramo. É inconcebível a continuidade desse incômodo, uma vez criadas regras visando minimizar isso. O incrível é que todas as chamadas, tanto de telefones fixos quanto de móveis, procedem unicamente do prefixo 062 – DDD-Goiás. Por quê?

Ézio Inácio Rossi | Bela Vista de Goiás-GO