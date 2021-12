Terrorismo fiscal

Como sempre enfiando goela abaixo do indefeso contribuinte, onde não cabe mais nada, a Prefeitura de Goiânia, com aval do Poder Legislativo, a passos largos implanta uma verdadeira ditadura fiscal em nosso município. Como se não bastasse o pesadelo do IPTU, imposto que de acordo com muitos relatos ultrapassa 60% de aumento para o ano de 2022, da criação da taxa de coleta de lixo, do aumento da taxa de iluminação pública, etc., nos colocando, por fim, como inquilinos e não proprietários, ilustres edis agora propõem, como presente de final de ano, o amargo, para nós, é claro, aumento de seus subsídios e do quantitativo dos assentos naquela casa, mais quatro. Isso tudo, mesmo que seja constitucional, nenhum deles, vereadores, vislumbra atenuar a situação por que passam os goianienses e os brasileiros num todo, em vista do momento de desenfreada inflação, desemprego, fome e da pandemia que ainda emperra o desenvolvimento econômico. Essa sede por arrecadar massacrando a população, arremete à história dos Publicanos – cobradores de impostos do Império Romano.

Ézio Inácio Rossi

Jardim Novo Mundo – Goiânia

Buracos nas ruas de Goiânia

No dia seguinte ao meu retorno de uma semana de trabalho no Paraná, vejo a seguinte notícia na página do POPULAR no Facebook: “Chuva enche ruas de Goiânia de buracos”. De segunda a quinta-feira passadas eu rodei mais de 100 quilômetros pelas ruas de Curitiba e São José dos Pinhais, onde chove mais do que aqui, e não vi um buraco sequer. É impressionante a incapacidade histórica da Prefeitura de Goiânia de prover e manter vias de tráfego decentes para o cidadão.

Marcelo Melgaço

Setor Bueno – Goiânia

Inauguração de trecho do BRT

Há fatos em Goiânia difíceis de entender, sempre parece que falta algo que não sabemos. Um bom exemplo é o BRT que ia ser inaugurado no aniversário da capital em 24 de outubro passado, mas na data informaram que por problema num viaduto atrasaria uns dias, agora, já passados quase dois meses, leio no POPULAR que não há previsão para inauguração do trecho inicial. Me parece que falta transparência sobre o que realmente está ocorrendo.

Marcos de Luca Rothen

Setor Bueno – Goiânia