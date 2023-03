8 de março

A mulher dentro de mim é corajosa, curiosa, alegre, amorosa, romântica, imponderada, atrevida, insinuante, cheia de dengos e desejos. Da timidez ao domínio dos meus sentidos, cheguei até aqui e aqui estou. Não foi difícil, o medo não me impediu de ser o que sou. Foi a fagulha que acendeu todo o desejo de me descobrir, de me entregar ao calor de um corpo quente, de enveredar nas armadilhas da vida, sentir o frescor da brisa e, entusiasmada e otimista, abraçar os dias 8 de março.

Nada mais maravilhoso do que saber e poder expressar tantos desejos e vontades, vivendo cada minuto não como o último, mas o primeiro de cada dia, porque a vida haverá de me reservar muitos mais. Afinal, sou mulher e com certeza a vida agradece. Não sou a única e que venham outras e mais outras mulheres, para nos reinventarmos e comemorarmos juntas nossas conquistas.

Marta Horta Carvalho | Jardim América – Goiânia

Violência contra a mulher

Nesta quarta-feira, 8 de março, quando todo o planeta fala sobre o Dia Internacional da Mulher, me vem uma grande preocupação, com o Brasil, com Goiás, onde o índice de feminicídio aumentou nos últimos anos. Os programas públicos para diminuir esse tipo de crime têm se mostrado ineficientes. Algo tem que ser feito para diminuir essa violência contra as mulheres. As próprias mulheres podem e devem denunciar seus companheiros, nos primeiros indícios de violência, que geralmente começam de forma verbal e evoluem para empurrões, tapas e podem culminar em morte.

As informações, o profissionalismo, a tecnologia e a existência de uma Delegacia da Mulher eficiente podem minimizar tanta dor e tristeza entre as mulheres e seus familiares. Que novas medidas eficazes, inteligentes e solidárias possam diminuir tanta violência contra as mulheres do Brasil, de Goiás e de Goiânia, e que as famílias sejam mais felizes, com menos machismo e mais tolerância, políticas de educação dos nossos filhos e exemplos dentro de casa, mostrando relacionamentos saudáveis dos pais com as mães e as filhas.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Erramos

Diferentemente do publicado no texto intitulado “Empresa consegue readequar valor”, na página 11 da edição desta terça-feira (7), o apostilamento realizado pela Prefeitura de Goiânia é do contrato da Construservice relativo a obras de asfaltamento do Jardim Petrópolis, que não faz parte do Projeto 630 km. A mesma empresa também possui outro contrato, referente a três lotes do Projeto 630 km, que recebeu aditivos, mas não apostilamento.