Marchinhas em Pirenópolis

Já se tornou tradição para os pirenopolinos o carnaval das marchinhas executadas pela centenária Banda Phoenix. Sucessos de antigos carnavais animam o repertório e fazem a alegria de pessoas de todas as idades, de crianças a idosos. É um encontro festivo de famílias, uma confraternização saudável, com direito a blocos e exibição de bem elaboradas fantasias.

Antes, as marchinhas tinham vez na Rua Direita, mas após reclamação de moradores por causa do som alto, como pede o carnaval, a folia foi transferida para perto da prefeitura. Neste ano, porém, o prefeito decidiu mudar para a Avenida Beira Rio, o que provoca insatisfação entre os moradores que prestigiam a festa. São muitos os motivos: o acesso mais difícil, considerando o tráfego e a grande aglomeração de turistas na região durante o feriado; o calçamento de pedras, irregular, uma barreira não apenas para pessoas mais velhas e com dificuldade de locomoção, mas para quem quer cair no samba e corre o risco de virar o pé, cair, se machucar. Além disso, o local costuma ser ponto de usuários de crack, o que faz temer também pela segurança dos foliões.

Daí nosso apelo ao prefeito, em nome da comunidade de Pirenópolis: por que não retomar o carnaval das marchinhas na Rua Direita, já bem próximo à Matriz, onde predominam estabelecimentos comerciais? Por que não, também, apenas manter perto da prefeitura, como na gestão anterior, onde há uma ilha com calçamento regular e bancos para os que precisam sentar?

Helena Cristina de Pina | Vila Matutina – Pirenópolis-GO

Assédio no carnaval

Os eventos pré carnavalescos no Brasil, ou seja, eventos que antecipam o carnaval propriamente dito, já registraram casos de assédio moral e sexual, principalmente contra as mulheres. É fundamental que a ordem pública seja mantida e estabelecida em todos os ambientes carnavalescos, e que a vontade das mulheres seja respeitada, sim é sim, e não é não. As roupas, adereços, fantasias, maquiagens e produção para a folia não devem ser vistas como um sinal verde de permissividade de tocar, abraçar, beijar ou transar. A interpretação deturpada, preconceituosa, de misoginia e machismo, quase sempre está na cabeça do homem. A mulher pode usar a roupa que ela quiser, e isso não dá o direito do homem desrespeitá-la. Os municípios, a iniciativa privada e os estados devem investir em segurança para os foliões, e criar uma ação rápida para apurar os casos de assédio. Delegacias da Mulher de plantão, profissionais atuando dentro dos blocos, clubes e nas ruas.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia