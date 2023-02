Podcast

Giro 360

Parabenizo O POPULAR pelo episódio “O sonho presidencial de Caiado” no Podcast Giro 360, uma extensão sonora da coluna mais lida em Goiás com análises sensatas e inteligentes dos jornalistas Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado. Mais um produto jornalístico de qualidade do jornal para quem gosta de observar por todos os ângulos os bastidores da política no Estado.

Fernando Machado

Rio Verde – Goiás

As crônicas

As crônicas tem se revelado mais que uma coluna do POPULAR. Sem o menor exagero, é um acervo de uma literatura original, correta na ortografia e cujo conteúdo prima pela perspicácia na escolha dos temas, na leveza das analogias e principalmente no depositário de histórias, referências e dados bibliográficos imperdíveis. Não preciso dizer que elas fazem parte da minha leitura diária e que, um livro intitulado, A Força da Palavra, publicado em homenagem aos 83 anos desse jornal no final de 2021, é um presente para os leitores. Fazer da leitura um caminho para a formação cultural e uma busca para a compreensão do imaginário coletivo, nada mais é do que ampliar a visão do mundo em todas as suas versões. Por isso vale a pena acessar o e-book, afinal os autores também almejam nosso crédito e o nosso agradecimento. Que venham mais crônicas para enriquecer, não só a literatura goiana, mas principalmente, suscitar ao leitor o prazer pela leitura.

Marta Horta Carvalho

Jardim América - Goiânia

Alegria de carnaval

Apesar dos pesares, espero que os próximos dias sirvam como um bálsamo para amenizar as agruras que infernizam o cotidiano da nossa população. Dessa forma, desejo que todos desfrutem os dias de carnaval da maneira mais feliz possível e do jeito que melhor lhes aprouver.

Portas abertas para a alegria. A maior festa popular do mundo é o principal “destino turístico” procurado por estrangeiros e a mais comemorada pelos brasileiros. Qualquer que seja a cidade, o importante é se divertir. Escolha a sua fantasia e boa folia! Carnaval vem aí. Quantas cores, quanto tons, quantas belezas! É a vida da arte e da cultura brasileira, que renascidas a cada batida do pandeiro no carnaval que celebramos juntos como as várias nações de um mesmo Brasil. A grande festa popular do calendário brasileiro enfeita e colore o país de alegria de norte a sul. Prepare a fantasia, o abadá, o confete e a serpentina.

JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO FILHO

Brasília-DF