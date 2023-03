Emater, 64 anos

O texto (Artigos, sexta-feira, 03/03, nesta página) do presidente da Emater, senhor Pedro Leonardo Rezende, trouxe-me à lembrança a criação da unidade em Morrinhos, no início da década de 1960. Foram inúmeros os benefícios proporcionados para o município, por meio de ensinamentos aos pequenos produtores: preparar “silo” para armazenar comida para o rebanho; preparar o solo para receber as sementes; uso de sementes selecionadas; tratar do gado no cocho; asseio na ordenha; construção de privadas para uso dos moradores. Lembro-me bem, como funcionário do Banco do Brasil que era na época, de como nossa agência recebeu de braços abertos os representantes da antiga Acar-Goiás, de como a gente tinha paciência com os produtores que eram apresentados pelos técnicos. Com certeza, aquela sementinha plantada em solo fértil ajudou em muito o município a tornar-se o que é hoje, um dos maiores produtores rurais do Estado.

Edmo Nunes | Setor Oeste - Goiânia

O reverso da medalha

Concordo em parte com Roberto Célio (assíduo participante desta coluna). Também acredito que a educação (sem alienação) seja o alicerce de um país que queira se desenvolver. A cultura sempre será nossa história, por isso não pode ser esquecida. No entanto, o que vimos nesses últimos 30 anos foi exatamente o contrário. Formou-se em nossas universidades um sem número de profissionais que hoje não encontram onde trabalhar (tenho exemplos em minha família). Todavia, sua previsão de um “crescimento sustentável” não se realizará por dois motivos: o primeiro é porque não há recursos no Erário para alcançar tal crescimento. Tanto é verdade que foi aprovado um aumento no teto de gastos para tentar cumprir o pagamento do Bolsa Família, tão necessário entre os mais pobres. Segundo: como uma equipe não sustentável pode fazer algo que trará benefícios ao País? Ou seja, como haverá reação, se não há quem saiba agir? Lamentável, mas verdadeiro. Sou investidor em ações da Petrobras. Em janeiro, vendi 50% delas, depois do anúncio sobre não pagamento de dividendos e da queda de seu valor na Bolsa. Nas que me restaram, estou perdendo 10% (espero recuperar). Acredito no Brasil, não nos poderes. O executivo, sem rumo, o Legislativo, que só sabe aprovar benevolências para o próprio parlamento e um Judiciário totalmente parcial. Como já dizia um presidente francês: ”Este país não é sério”.

José Carlos Riccioppo | Setor Oeste