Editorial oportuno

Muito oportuno o editorial do POPULAR na edição desta segunda (13), defendendo a melhoria do transporte coletivo. Entre elas, é importante destacar o papel da informação: para usarmos um serviço precisamos saber como fazê-lo. Usei o aplicativo da rede de transporte da Região Metropolitana e somente depois de muito analisar, percebi que conforme o modo que a informação da chegada do ônibus é dada, ele pode ou não passar, e às vezes ele passa depois de o aplicativo informar que ele já passou, mas não achei a informação dessa possibilidade no aplicativo. E como usar sem sabermos, entre outras coisas, de como podemos pagar a tarifa?

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Falta de senso crítico

O brasileiro tornou-se tão avesso à cultura, especialmente com o advento da idolatria político-eleitoral, que perde a oportunidade de desenvolver o mínimo senso crítico a partir dela. Tentando resolver suas discordâncias políticas e emplacar o próprio pensamento, acaba vendo soçobrar suas aspirações por não ser capaz de olhar com interesse cultural a realidade que o cerca. As últimas investidas com intenção de reverter o resultado eleitoral poderiam não ter caído no mais completo ridículo, se mirassem o desenho animado “Papa-Léguas”, de Michael Maltese. A falta de interesse cultural faz com que não se perceba como o Coiote, que a todo momento encontra uma solução “infalível” na perseguição ao Papa-Léguas, termina sempre naufragado no mais raso do grotesco.

Lenoar de Matos Macedo | Silvânia-GO

Erramos

Diferentemente do que consta na legenda da foto na reportagem “Renascer entre espinhos”, publicada na edição dos dias 11 e 12 de fevereiro, Vinicius Wagner de Sousa Maia é o padrasto do filho de Maria Júlia. O pai é Thiago Della Posta Montes.