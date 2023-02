Animais abandonados

A matéria publicada nesta sexta-feira (17), no POPULAR, sobre o abandono de animais em Goiânia mostra um problema que vem tomando dimensões gigantescas tanto em relação à saúde pública quanto ao bem-estar animal: o número crescente de cães e gatos nas ruas. Sou médica veterinária e estou me especializando em medicina veterinária do coletivo. Vivo em Goiânia há 13 anos e desde que cheguei aqui vi poucas ações relacionadas ao manejo populacional de cães e gatos serem implantadas no município. Goiânia já possui lei municipal sobre essa questão, mas ainda pouco foi feito. Filhotes deixados em caixas e abrigos superlotados são algumas das situações que vivenciamos, mas além disso a grande quantidade de cães e gatos nas ruas em condições de vulnerabilidade é um problema de saúde pública, aumenta o risco de zoonoses, doenças que são transmitidas dos animais ao ser humano, como leishmaniose e esporotricose, há acidentes de trânsito envolvendo os animais e o abrigamento indiscriminado dos cães e gatos, levando inclusive aos casos de acumulação de animais, além de ser problema sério de bem-estar animal, pois cães e gatos são seres sencientes, que sentem frio, dor, fome e uma vez nas ruas, estão expostos a maus tratos, falta de alimento e abrigo.

A solução é a implantação de políticas públicas (apoiadas em legislação já existente) de um programa de manejo populacional de cães e gatos, que engloba: programas de educação sobre guarda responsável para a população, implementação de sistemas de registro e identificação dos animais de companhia, programas de castração e atendimento veterinário a baixo custo ou gratuito para a população de baixa renda, regulamentação do comércio de cães e gatos, hoje vendidos indiscriminadamente sem nenhuma fiscalização, programas de adoção de cães e gatos constantes realizados pela prefeitura, entre outros pontos. É importante que os nossos governantes comecem a agir em relação a este problema, a exemplo de cidades que são modelo na implantação dessas políticas públicas, como Curitiba, Jundiaí e Ponta Grossa, para dar dignidade à população e aos animais de Goiânia.

Andrea Leão Gil | Setor Nova Suíça - Goiânia

Juros e inflação

Lula acha que no grito vai derrubar a taxa de juro diante da dura realidade dos frangalhos em que se encontram as contas públicas. E critica de forma irracional o Banco Central, por ter elevado ao longo de meses a taxa básica, Selic, hoje em 13,75%, o que fez o índice inflacionário cair dos 11,73% em junho de 2022 para 5,77% em janeiro deste ano.

Paulo Panossian | São Carlos-SP