Confira a opinião dos nossos leitores - 01/12/2021

Luta contra a Aids

Este ano, completa-se 40 anos desde que o primeiro caso de Aids foi notificado no mundo. Neste dia 1º de dezembro, comemora-se o Dia Mundial de Luta contra a Aids. O tema desse ano é: “Acabar com Aids, acabar com desigualdades, acabar com pandemias”. Refletindo sobre esta realidade e Covid -19, e o fato que já temos…