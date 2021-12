Confira a opinião dos nossos leitores - 07/12/2021

Cemitério Santana

Li, recentemente, no POPULAR matéria referente ao abandono que sofre o Cemitério Santana. Não foi surpresa. Já sabia das depredações e roubos que acontecem lá. O jazigo de minha família também foi violado. Junto com meus irmãos, contratamos uma manutenção do túmulo e substituímos as peças de bronze que haviam sido furtadas por…