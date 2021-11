Vereadores candidatos

Lamentável sob todos os aspectos, mas compreensível pelos explícitos interesses individuais até de políticos de primeira viagem, a informação dada por este jornal de que mais de 20 vereadores já definiram que serão candidatos no próximo ano, seja para a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal.

Mais revoltante ainda é constatar que na lista desses pretendentes existem muitos novatos, que sequer prestaram serviço relevante na Câmara Municipal. E entre eles, está o vereador em quem votei.

Meu protesto como eleitor: jamais terá o meu voto.

Macilene Rodrigues de Oliveira

Centro - Goiânia

Inflação e eleições

O preço dos combustíveis está tirando o sossego da população. Nunca vi tanto carro parado nos acostamentos e gente caminhando com galão na mão. Acontece durante o dia e durante a noite também, a gente abastece a conta-gotas e deixa no posto uma nota de cem. Nos discursos de 2018, teríamos um Brasil diferente, mas foi só conversa fiada, é o que políticos mais fazem com a gente. Muita atenção em 2022. Evitemos entrar numa fria. Quem sabe o melhor caminho, seja optar pela terceira via. Já passamos por tempos difíceis, mas igual a esse não. Carne é coisa do passado e já estão minguados o arroz e o feijão.

Jeovah Ferreira

Taquari-DF

Finalmente, 5G no Brasil

Como sempre atrasado para absorver novas tecnologias, finalmente, o Brasil, com o sucesso do leilão realizado na Bolsa, poderá doravante contar com a avançada tecnologia 5G. As empresas que venceram se comprometem, conforme exigência firmada para o leilão, a investir para os próximos anos R$ 46,7 bilhões. E o governo arrecadou com pagamentos de outorgas R$ 7,1 bilhões. Essa revolucionária tecnologia 5G, já em operação em países desenvolvidos, além da alta velocidade na internet, servirá como suporte à transformação digital das empresas.

E as estrelas deste leilão, de telefonia móvel que arremataram grande parte dos lotes oferecidos, foram a Telefônica, proprietária da Vivo, a Tim e a Claro.

Enfim uma ótima notícia.

Paulo Panossian

São Carlos-SP