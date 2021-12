Dentes saudáveis

Lendo O POPULAR, me deparei com um pedido de presente de Natal no mínimo inusitado. Em Vianópolis, interior de Goiás, uma criança de 9 anos pediu para arrumar os dentes em carta ao Papai Noel. E o melhor de tudo isso é que o pedido foi atendido. Ultimamente, o…