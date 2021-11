Confira a opinião dos nossos leitores - 12/11/2021

Vacinação em Goiânia

Por várias vezes utilizei a seção de cartas do POPULAR para tentar chamar a atenção de nossas autoridades para o atraso na vacinação, sempre alertei do estoque que ficava armazenado em Goiânia enquanto havia pessoas esperando a sua dose. Agora que Goiás ficou para trás em relação aos outros estados e o mesmo acontecendo com Goiânia, tenho…