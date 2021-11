Confira a opinião dos nossos leitores - 30/11/2021

Carnaval e Covid-19

Já existe um zum-zum-zum sobre a realização do carnaval em 2022. Seria totalmente insano e irresponsável liberar não somente os desfiles das escolas de samba, mas também o turismo carnavalesco no próximo ano! A doença ainda faz vítimas por todo planeta. E ainda mais com a nova variante recém descoberta, Ômicron.…