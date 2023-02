Desconstruindo as tradições

No dia 29 de janeiro de 2023, na Praça da Igreja da Matriz de Campinas, em Goiânia, sob o tema “O Rosário – A mãe acolhe seus filhos. As bem-aventuranças: Uma nova maneira de viver”, após uma pausa de dois anos, por conta da pandemia, foi realizado o 20º Encontro de Folia de Reis e 6º Encontro de Catira, sob a batuta da Prefeitura de Goiânia, mais precisamente a Secretaria de Cultura do município, que merece parabéns por retomar esse evento valoroso e tradicional para os goianos. Porém, este ano, a Secretaria de Cultura, não se sabe por que, entendeu de não incluir no rol dos colaboradores, e nem no rol dos convidados para o evento, a Comissão Goiana do Folclore, que tem participado como colaboradora dessa festividade desde o 1º Encontro, e, em grande parte deles, tendo como presidente um dos maiores folcloristas do Brasil, Waldomiro Bariani Ortencio, hoje presidente de Honra da Comissão.

A participação da Comissão Goiana do Folclore na preparação desse grande evento se tornou uma tradição, pois o fez nas 19 versões anteriores. Esse é um evento cultural, pertencente ao folclore goiano, que deve ter a sua prática fomentada por todos os grupos afins, devendo, a cada ano, ser convidados mais colaboradores, e não o que aconteceu este ano, com a exclusão da Comissão Goiana do Folclore, que tem se esforçado para manter vivas a cultura, o folclore e as tradições familiares. As tradições folclóricas são eventos de participação de grupos afins, devendo ser fomentada a colaboração de todos os grupos na preparação do evento, sob pena de o evento perder força ano após ano. A não ser que seja esta a verdadeira intenção. Como a Comissão Goiana do Folclore, tem como escopo a preservação da cultura, das tradições e do folclore, em que pese ter sido preterida do evento este ano, ela deseja que tenha sido um sucesso o “20º Encontro de Folia de Reis e 6º Encontro de Catira” e o 1º sem a presença da Comissão.

Izabel Cristina Alves Signoreli | Presidente da Comissão Goiana do Folclore e Secretária da Comissão Nacional do Folclore

Dois mundos

A edição do POPULAR desta terça-feira (31) mostra algo rotineiro na nossa região, temos dois mundos, o dos políticos, com muita gente de gravata em solenidades ou então discutindo os seus próprios problemas, e do outro lado, o mundo real onde vivemos nós que elegemos os primeiros, na esperança de que façam algo no beneficio da população!

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia