7 de Setembro

Bons tempos aqueles em que saíamos em família no feriado nacional de 7 de Setembro para, todos juntos, comemorarmos o Dia da Independência de nosso amado Brasil. Assistíamos às saudosas paradas cívicas e militares com suas bandas marciais e um orgulho de sermos brasileiros. Pipoca, doces e refrigerantes às mãos, assistíamos pacificamente aos desfiles e voltávamos para casa seguros e com a vontade de levarmos nossas vidas neste país que sempre foi sinônimo de paz e alegria. Agora, especialmente neste ano, o atual presidente da República Jair Bolsonaro convoca seus eleitores e aliados a saírem às ruas para uma passeata polêmica disfarçada de movimento democrático, sobretudo se houver a participação de agentes públicos militares e das Forças Armadas - o que já foi desaconselhado pelo Ministério Público Goiano. O que o presidente quer, na verdade, talvez como uma última tentativa na reversão de seus grandes índices negativos neste pleito, é aumentar ainda mais a polarização entre ele e o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. E o pior, acirrar os ânimos de seus seguidores.... tantos, aliás, com perfis abertamente violentos nas redes sociais que acabam por sair do campo virtual e tomar corpo nas violências das ruas. Presságio de perigo! Por isso, escrevo humildemente esta missiva para lhes pedir encarecidamente que não saiam neste 7 de Setembro para participar de qualquer tipo de manifestação política, seja qual for sua ideologia ou simpatia a político X ou Y. Evitemos provocações e confrontos que possam nos levar ao que tantos querem: desagregação social, caos. Querem dar um exemplo de cidadania? Procurem de forma imparcial entender o perfil de cada candidato(a), sobretudo, o dos(as) presidenciáveis, e cumpram seu dever cívico de votar nas próximas eleições do dia 2 de outubro, de forma ordeira e pacífica como realmente deve ser.

Por favor, não caiam em discursos de ódio camuflados de patrióticos.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Crédito a Meco

Quero ratificar tudo o que foi escrito em carta da professora Flomar A. Oliveira Chagas, publicada neste jornal (6 de setembro), com justa razão reclamando da omissão do nome de Binômino da Costa Lima, o querido Meco, residente em Jataí, em oportuna matéria intitulada “Serranópolis é palco de nova descoberta”, de Malu Longo, jornalista de reconhecidos méritos na imprensa goiana, publicada na edição de 3 e 4 do mês corrente. Afirmo como Flomar: “é mais do que justo incluir o nome dele junto aos primeiros pesquisadores da região”. Aliás, há aproximados 50 anos já conhecia a riqueza arqueológica de Serranópolis através do Meco e Altair Sales.

Martiniano J. Silva | Casa das Relíquias – Mineiros-GO