A direita golpista e violenta

O sr. Vitor Hugo, que felizmente vai deixar a Câmara dos Deputados, precisa estudar um pouco da história brasileira, passada e recente. Sua declaração de que “não são do feitio da direita ações violentas e com iniciativas de vandalismo”, carece de verdade. Basta lembrar a tentativa terrorista da bomba no Rio Centro, em abril de 1981, e do explosivo interceptado pela polícia em dezembro, que seria utilizado no Aeroporto de Brasília, cujo responsável se declarou bolsonarista e postava declarações golpistas. Essas tentativas ridículas de alguns políticos bolsonaristas de querer imputar o vandalismo e o terrorismo a infiltrados de outros partidos, querendo fazer entender que só existem ‘anjos’ e pacifistas entre os golpistas, só encontra concordância entre esses mesmos golpistas. A opinião pública em geral e aqueles que são realmente democratas sabem exatamente quem são os vândalos e os terroristas que atacaram e destruíram os prédios dos três Poderes neste domingo.

O sr. Vitor Hugo e demais políticos precisavam urgentemente abrir seus olhos e deixar de querer enganar o povo que só quer paz.

Dimas Vieira da Rocha | Setor Jaó - Goiânia

Prisão aos baderneiros

Reconheço que a Justiça precisa tratar certas pessoas de maneira especial. Tudo bem, nada contra, mas liberar os idosos que depredaram os três Poderes não me parece razoável. Então o idoso já não o era quando foi para a bagunça? A mãe que levou o filho, escudando-se no menor, escondendo-se atrás dele, não é culpada? Tratamento diferenciado pode até estar certo, mas simplesmente liberá-los não me parece o melhor caminho. Todos, sem exceção, precisam pagar pelo que fizeram. Idoso, mãe de menores, portadores de alguma deficiência, todos são culpados e como tais precisam pagar. Invocar idade, maternidade para safar-se da Justiça não deveria ser considerado como passaporte para a impunidade.

Edmo Nunes | Setor Oeste - Goiânia

Logomarca do Galo

Um reparo à matéria de Alexandre Ferrari, denominada “Um jovem octogenário”, publicada na edição de 7 e 8 de janeiro, na editoria de Esporte. Quando o Goiânia Esporte Clube fora citado na matéria, no infográfico aparece a logomarca que a atual diretoria do clube implantou. Aconteceu que a inovação não agradou à torcida do Galo, fazendo com que os dirigentes desistissem da ideia, retornando, assim, ao uso da logomarca criada na fundação da agremiação, tanto nos uniformes, bandeira quanto na papelaria da agremiação.

Eduardo Rocha | Setor Bueno - Goiânia