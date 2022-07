Ônibus por aplicativo

Sem ser contra ou a favor do transporte de passageiros realizado por aplicativos, é importante que as pessoas saibam as consequências futuras. O transporte de passageiros é uma prestação de serviços e não pode ser considerado apenas como uma atividade econômica. A desregulamentação dos serviços de transporte traz a lógica econômica para o setor, assim nos locais onde existe grande demanda, a oferta melhora, mas em contrapartida muitas pessoas que precisam do transporte em lugares menores ou em horários fora dos picos ficam sem esse serviço. O transporte interestadual regular, por exemplo, tem várias obrigações, com destaque para gratuidades para idosos e estudantes carentes, além da obrigação de cumprirem horários pré-definidos. É importante que todos os fatores sejam colocados para análise, até porque a reversão da desregulamentação é quase impossível, ou terá um custo muito elevado. A regulamentação é um dever do Estado que não pode se omitir!

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno – Goiânia

Fome de votos

Só a fome de votos ameniza a fome dos governadores pela insaciável gana por arrecadação de impostos. Não fosse isto, pelo andar da carruagem dantes, quando veríamos a redução dos preços dos combustíveis como agora, excetuando a cantilena econômica que regula o preço do diesel? Na contrapartida da torneira que doravante jorra mais timidamente nos cofres públicos, quem vai pagar o pato dessa vez? Os servidores públicos ativos ou os inativos novamente, com mais uma “facada” daquela cobrancinha previdenciária de 14,25% sobre míseras aposentadorias, responsabilizados por tudo? Os professores aposentados, em especial não esquecem nunca desse castigo que a eles foi aplicado pelo atual governo no ano de 2020. Tem fome de justiça.

Ézio Inácio Rossi | Bela Vista de Goiás

Justa homenagem

A carta de Di Magalhães publicada nesta coluna deixou-me emocionada e comovida! O reconhecimento ao trabalho de José Filho na direção do Palácio Conde dos Arcos, na nossa querida Cidade de Goiás (antiga Vila Boa), é muito justo. Ele é uma pessoa merecedora de homenagens e agradecimentos. Fomos vizinhos por décadas e sempre observei a sua luta, compromisso, dedicação, humildade e perseverança em prol da cultura. Só tenho a agradecer por seu empenho na preservação de nossa história.”

Marisa Alves de Castro | Setor Bela Vista - Goiânia