Há luz no fim do túnel

A ordem franciscana, no meu entender, é uma das mais completas e belas da igreja católica. A máxima dessa ordem fundada por São Francisco de Assis é: pobreza, castidade e obediência. Para o atual momento da vida da humanidade, soa completamente estranha. Os valores de agora vão na contramão de tudo que a ordem franciscana prega. O mundo atual descarta a vida interior, os valores morais mais nobres, os costumes de pureza e a vida casta são entendidos como total absurdo! Mesmo assim, há muitos jovens que abraçam essa ordem, que busca a intimidade com Deus. Admiro profundamente o modo de vida desses místicos que desde o ano de 1.100 d.C. povoam muitas partes do mundo. Escrevo tudo isso, porque acredito no triunfo desses valores, que parecem atravessar o tempo, por mais desalentador que nos possa parecer. Há que ter esperança sim! Embora os indicadores apontem o pior para os seres humanos, o pior dos tempos desse planeta. Meus aplausos à ordem franciscana! Há sim, uma luz no fim do túnel. Que bom! Há esperança ainda da humanidade mais feliz, menos egoísta e que vê que vale a pena buscar valores invisíveis nos olhos do momento atual.

Augusta Faro | Setor Sul – Goiânia

Tamanho do Estado

Agora que vai se eleger nova Câmara Federal, poder-se-ia aproveitar para elegermos representantes comprometidos com esse tema. A exemplo do Chile, promover uma reforma constitucional que abordasse o enxugamento da máquina administrativa. Para que dois tribunais de Justiça, STF e STJ, mais Tribunal de Contas da União, mais Advogacia Geral da União... Qual a utilidade de tanto controle se não controlam nada, como ocorreu nos governos petistas? Imaginemos a quantidade de ministros, advogados e funcionários recebendo polpudos salários e deixando correr solto como foi, no caso das estatais, Petrobras principalmente. Vamos restringir algumas instituições, extinguir outras, atribuir sanções sérias a quem não desempenhar as funções satisfatoriamente. Bolsonaro falou em reduzir municípios com menos de 5 mil habitantes, mas ficou só como uma ideia. Chile propôs extinguir o Senado, acho que melhor seria extinguir tribunais. E os membros serem eleitos e não indicados politicamente para não acontecer como agora com um STF totalmente ligado aos esquerdistas. Vamos fazer um cálculo da economia, o resultado daria para termos energia sobrando para tantos empreendimentos, rodovias de primeiro mundo e escolas gratuitas em todos os níveis. Seria o país dos sonhos da maioria de todos nós.

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas – Goiânia