Corrida ao Senado

A corrida ao Senado em Goiás está polarizada entre dois candidatos: o deputado federal Delegado Waldir Soares com discurso populista de extrema direita, tendo como forte aliada a chamada “Bancada da Bala” e uma grande entrada nas redes sociais; do outro lado, temos o ex-governador Marconi Perillo que chega com muita força e a experiência de um mandato no Senado que já lhe propiciou conhecer os “caminhos das pedras” e cumprir sua missão como representante de nosso estado. Seguem na disputa outros candidatos coadjuvantes - de centro e de direita - em seus “partidos de aluguel”, sem a mínima chance de serem eleitos mas já pensando em compor o “quadro de governo” num possível e bem provável segundo mandato do fortíssimo candidato à reeleição ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado. Alguns destes senatoriáveis mal são conhecidos no estado e outros nada ou quase nada possuem de simpatia ou confiança junto ao eleitorado goiano. Apesar da fragilidade destes candidatos ao Senado da chamada Frente Governista, estes acabarão tirando naturalmente votos do Delegado Waldir, o que amplia ainda mais a chance de Marconi Perillo sair vitorioso nesta disputa e, democrata e diplomático que é, poderá nos trazer as melhores possibilidades de progresso - em todos os âmbitos possíveis - para toda a sociedade civil organizada de nosso amado estado de Goiás.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Centro esvaziado

Qualquer pessoa que passe pelo Centro de Goiânia vai perceber que algo está errado no planejamento urbano da nossa capital. O Centro foi esvaziado e novas áreas foram ocupadas, algumas bem distantes.

Hoje, quando enfrentamos as consequências disso, percebemos que isso foi um erro, intencional ou não. Isso não aconteceu somente em Goiânia, mas em várias grandes cidades brasileiras. Em outros países é comum vermos centros de grandes cidades ocupados quase o tempo todo e a preocupação de que isso seja cada vez mais uma realidade. Comparando as diversas situações, é possível concluir que a principal diferença é a preocupação com o futuro das cidades e não apenas uma gestão temporária.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia