Vacinação na volta às aulas

Com o início de um novo ano letivo, e não esquecendo de tudo que vivemos nos últimos anos com a pandemia, esperamos que muitos tenham entendido a importância da prevenção. Nenhum pai quer ver o filho doente e felizmente, hoje, a melhor forma de prevenção para muitas doenças é a vacinação. Utilizamos vacinas testadas e seguras, que passam por uma criteriosa avaliação antes de serem liberadas para uso. Elas foram fundamentais para erradicar doenças como a paralisia infantil. Ainda promoveram o controle de outras, como a difteria, coqueluche e tétano neonatal. Pelo sucesso da imunização, os pais - muitos deles jovens - desconhecem a gravidade e o perigo dessas enfermidades. Para evitarmos a volta de novas doenças e situações epidêmicas, pedimos aos pais e responsáveis que levem os seus filhos aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Assim, vamos ter uma volta às aulas com crianças e adolescentes saudáveis.

Flúvia Amorim | Superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO

Vandalismo em Brasília

Engraçado como é o comportamento de certos oportunistas que se dizem patriotas e heróis da pátria. Antes, posaram de corajosos, fizeram-se fotografar insuflando a massa, e agora, quando a Justiça parece firme, desculpam-se. Uns dizendo que lá estiveram participando de uma manifestação pacífica, outros que queriam tão somente identificar os infiltrados que fizeram a quebradeira. Corajosos, hein? Antes, cantaram como galo, agora, piam feito pinto molhado.

Edmo Nunes | Setor Oeste - Goiânia

Pagamento parcelado do IPVA

Vemos o tempo todo mensagens alardeando que o IPVA pode ser pago em até dez parcelas ou em uma única no final, até um deputado usou isso na campanha eleitoral se dizendo o criador da lei. Mas é necessário que as pessoas saibam que em termos financeiros o pagamento parcelado não é vantajoso, ou seja, quem pagar antes pagará financeiramente mais do que aquele que pagar ao final.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno – Goiânia