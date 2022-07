Homeless

Meses atrás matéria veiculada nesse mesmo jornal nos informava que a Prefeitura de Goiânia estaria proibida de inibir a possibilidade de pessoas em situação de rua se abrigar sob os viadutos. Não vou citar o órgão que emitiu essa proibição de obstaculizar viadutos para não polemizar a questão, pois não é o caso, mas digo que não é permitindo a permanência de mendigos sob os viadutos que resolveremos essa questão, que é de Assistência Social digna e eficaz. Temos exemplos aos montes de negligências nessa área que se tornaram catástrofe, casos de São Paulo e outras grandes metrópoles espalhadas pelo mundo. O momento pede, urge, ações rápidas e duradouras, para resolver de vez o excessivo número de homeless (sem teto) presente hoje em Goiânia, para evitar que em pouco tempo colapse. Mendigos têm que passar por triagens, ser encaminhados a albergues e tratados, curados, os menores de idade levados a creches, ou mesmo possíveis adoções. Ações definitivas e duradouras. Somente facilitar a sua permanência nas ruas, liberando esquinas e semáforos permitindo esmolarem não resolve em nada, pelo contrário, estimula o crescimento dessa população, que em breve se transformará em uma legião, com muitos dissabores e problemas para eles mesmos, que nunca terão uma relativa qualidade de vida, e causando transtornos ao erário combalido e deficitário de nossos desgovernos.

Jorge Augusto Borges | Setor Bueno - Goiânia

Bancos da praça

O POPULAR trouxe, no dia 15 de julho, um importante registro sobre a deterioração dos bancos da Praça Abrão Rassi, localizada em frente ao HGG. A praça foi revitalizada em 2016. Mas, desde então, a manutenção dos mesmos não tem sido efetiva. A direção do HGG, identificando a degradação dos bancos, e preocupada com as pessoas que circulam no local, enviou no mês de maio, um ofício à Comurg informando a situação dos mesmos. A atual situação dos bancos tem oferecido riscos aos frequentadores da praça.

Alessandro Purcino | Diretor administrativo do HGG

Cabeça a mil

Milhões de brasileiros passando fome, vivendo na pobreza extrema e nenhum dos melhores colocados nas pesquisas eleitorais resolverá esse problema. Veja só o que estão fazendo para garantir a reeleição, parece que todo o Congresso está seguindo o Centrão. Nunca vi tanta facilidade para burlar a Constituição, fazem tudo o que é proibido no ano de eleição. É uma farra com o dinheiro público, veja o Orçamento Secreto, e o povo vê tudo isso e não reage, fica quieto. Ah, o que será do nosso Brasil? Não tem como ficar tranquilo, essa preocupação me consome.

Jeovah Ferreira | Taquari-DF