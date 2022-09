Combustíveis em Goiânia

No início do mês, a Petrobras anunciou uma redução nos combustíveis,

e essa redução não foi repassada pelos postos da capital. Além de não repassarem, agora ao seu bel prazer donos de postos aumentam os preços dos combustíveis, e questionado, o Sindiposto, nos informa que os donos de postos podem aumentar quando e quanto quiserem, pois são livres para isso. Percebemos que o governo federal zerou seus impostos e comprou uma briga hercúlea com os governadores para redução do ICMS. Após reclamações dos consumidores, o órgão fiscalizador sai aos postos e chama os veículos de imprensa, para mostrar serviço, nunca vi uma redução dos combustíveis com a fiscalização do Procon. Enquanto isso, nós consumidores ficamos nas mãos de sindicato ávido e órgão fiscalizador inerte.

Valentin Moreira da Silva Junior | Setor Pedro Ludovico – Goiânia

Feira livre

O próprio nome já diz tudo? Infelizmente, não, quando se refere aos feirantes. Vejam até que ponto chega a total falta de sensibilidade, pra não dizer que é desumano. Ceres e Rialma, cidades apenas separadas pelo Rio das Almas. Tradicionalmente, os dois municípios têm feiras livres. Detalhe: feirantes do município de Nova Glória são impedidos de atuar na feira livre de Rialma, enquanto em Ceres, os mesmos feirantes podem laborar. Nova Glória já foi município de Ceres, portanto, é justo que não tenha qualquer discriminação no assunto em tela. O mais contraditório é que os feirantes de Ceres podem atuar na feira de Rialma. Em uma conversa com o prefeito de Rialma, Fred Vidigal, ele disse que irá solucionar tal injustiça. Assim que tudo for resolvido, iremos agradecê-lo.

Cesar Benito Caldas | Centro – Ceres-GO

Disputa para presidente

A verdade é que não temos nenhum bom nome disputando as eleições presidenciais. Quase todos são políticos que estão há décadas no poder, sem apresentar nenhum grande trabalho para o bem da população brasileira. E os novos nomes que aparecem não empolgam. Quando teremos uma renovação de verdade no quadro político do Brasil? Acho que depois da última eleição, em que eu e a grande maioria votamos e saímos decepcionados, agora vou ficar no meu canto, quieto. Vou exercer meu direito de cidadão de votar, mas não vou apoiar ninguém.

JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO FILHO | Brasília-DF