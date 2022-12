Lago das Rosas

Toda metrópole cuida de seus parques como um dos mais importantes equipamentos de lazer, para sua população. Assim é o Hide Park em Londres, o Central Park, de Nova Iorque, o Ibirapuera em São Paulo, o complexo dos ipês de Maringá, entre tantos outros. Além desta preocupação com o bem estar de seus cidadãos os tratam como atração turística, atraindo turistas. Para conseguir, contam com equipes técnicas de sólido conhecimento botânico e paisagístico. Pesquisando e ouvindo visitantes destes parques, recebem importantes informações através de sugestões, reclamações e críticas. Esta ferramenta de civilidade, cria elos de parceria favorecendo a manutenção de tão importantes logradouros. O Lago das Rosas, pelas suas dimensões, lagos, bosque, localização e o Zoológico, tem público recorde entre todos os outros, além de guardar dois bens tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: o antigo trampolim do lago e a mureta limítrofe com a Avenida Anhanguera. Entretanto a falta de manutenção tem deixado marcas profundas em sua estrutura. Pistas de caminhada sem reparos, destruição da iluminação, sujeira acumulada e, principalmente, o trato inadequado com suas árvores. Para correção de defeitos ou riscos de acidentes não se utilizam do recurso de podas corretivas, preferindo a eliminação, criando vazios pela falta do replantio e de cuidados com este acervo.

Beyle de Abreu Freitas | Alameda das Rosas – Goiânia

Recursos públicos

A falta de respeito com o dinheiro público é tão escandalosa que deveríamos mudar a denominação para: ¨dinheiro deles¨ ou ¨dinheiro para alguns¨. Esse aumento do número de vereadores em Goiânia e em outras cidades é apenas mais uma medida que se junta a tantas outras estripulias dos três poderes, pelos seus incontáveis órgãos e penduricalhos. São seguidas decisões do Judiciário lhes autoconcedendo vantagens retroativas; é o Ministério Público se valendo de legislação ordinária e até da Constituição adredemente engendrada para cobrar isonomia com o Judiciário e elevar ganhos; são os diversos, e alguns até dispensáveis, Tribunais de Contas também seguindo a trilha da isonomia e da gastança com remuneração e construções suntuosas. Para ir completando e dando sequência ao rotineiro festival de desconsideração com os cofres públicos, o novo governo já avisa que vai criar e recriar vários ministérios. Aliás, só na equipe de transição já são mais de 900 pessoas. Haja dinheiro!!!

Macilene Rodrigues de Oliveira | Centro - Goiânia