Semáforos de três tempos

A eliminação do semáforo de três tempos que há na Avenida T-8 com a Avenida T-1 é extremamente importante e necessário. Esse semáforo é sempre causa de um congestionamento constante tanto na Avenida T-8 como na Avenida T-1. No dia 16 de março de 2014, o secretário municipal de trânsito José Geraldo Freire deu uma entrevista ao POPULAR defendendo a eliminação dos semáforos de três tempos e aqui está uma ótima oportunidade para esse fim. Isso foi quase nove anos atrás. Com o fim desse semáforo de três tempos na Avenida T-8 com a Avenida T-1, a solução para quem vem pela Avenida T-8 no sentido bairro-centro, e quiser virar à esquerda para a Rua T-1, será ultrapassar a Avenida T-1 e fazer o giro de quadra pela T-28 e T-50. No sentido centro-bairro, a solução para quem vem pela Avenida T-8, e quiser virar à esquerda para a Rua T-1, será virar à direita uma quadra antes da Avenida T-1, entrando na Rua T-28, e em seguida virar à esquerda na Rua T-49, chegando ao semáforo com a Avenida T-1.

Gostaria de sugerir também o fim do semáforo de três tempos que há na Avenida T-1 com a Rua T-49. Esse semáforo também sempre causa um congestionamento constante na Avenida T-1. Com o fim desse semáforo de três tempos, a solução para quem vem pela Avenida T-1 e quiser virar para a Rua T-49, será fazer o giro de quadra pela T-48 e T-28.

Dessa forma, ficaríamos livres de dois semáforos de três tempos que há na Avenida T-8 com a Avenida T-1, e na Avenida T-1 e Rua T-49.

Definitivamente, o trânsito de Goiânia não mais comporta semáforos de três tempos.

Lourival Batista Pereira Junior | Setor Marista – Goiânia

A volta do exterminador

De volta o exterminador, nova onda de Covid regressa. É o que leio no POPULAR (edição do dia 17). Está escrito que na semana houve o dobro de casos. Deus do céu, é preocupante essa informação. Tenho a impressão de que não o matamos bem mata-do, como se diz popularmente. Queriam fazê-lo ou tapear com cloroquina e deu no que deu. Se esse regresso ocorresse a partir do primeiro dia de 2023 seria mais fácil para nós porque teremos governo. E se até lá continuar dobrando?

Filadelfo Borges | Rio Verde-GO