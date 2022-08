Bolsonaro no JN

A entrevista ao Jornal Nacional do candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) teve inverdades, desinformação e fake news em grande parte do tempo. Senão vejamos, ao chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha, o presidente não está tendo liberdade de expressão, e sim um discurso de ódio. O presidente disse que quem vai decidir a questão eleitoral são as Forças Armadas, que absurdo, que artigo da Constituição ou que lei diz que as Forças Armadas decidem uma eleição? O “mito” deixou claro na entrevista que seus seguidores e apoiadores que são a favor do fechamento do STF, do Congresso Nacional e de dar um golpe de estado, em diversas manifestações, nada mais exercem que liberdade de expressão, quando, na verdade, são crimes constitucionais, contra a lei, contra a ordem, contra as instituições, contra autoridades e contra poderes estabelecidos. Quando foi perguntado se o presidente aceitaria o resultado das eleições, ele disse que se forem limpas e transparentes, eu respeito, e desde que sejam auditáveis, ou seja, ele não mudou nada em seu discurso de negacionismo ao sistema eleitoral brasileiro, portanto, em outras palavras, ele não vai respeitar o resultado. Com relação à CPI da Covid, ele chamou de CPI do circo, e disse que não cometeu erro algum, culpou a mídia, disse que a culpa foi da imprensa, olhem o mundo paralelo em que nosso presidente vive. Presidente Bolsonaro, apesar de você, amanhã há de ser outro dia.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Não gostei do que vi durante toda a “entrevista”. Sei que a política está insuflando de maneira doentia até mesmo os mais cautelosos dos cidadãos, mas o respeito pelas autoridades há que ser preservado ou a barbárie se estabelece. A anarquia antecede más ações de governantes aventureiros e em 1964, pessoas decentes, trabalhadoras, famílias foram para as ruas e pediram a intervenção do Exército para que essa mesma anarquia não reinasse. Devemos nos acautelar pois sabemos bem que os três poderes estão em litígio e cada um entende que tem a representatividade, que é o salvador, o herói do momento, e a população fica como um pêndulo nessa história. Perigo pela proa se não baixarmos as armas e o pensamento coletivo não for em prol de colocar o país nos trilhos da verdade. O STF covardemente libertou um prisioneiro e o colocou para concorrer ao mais alto cargo no Brasil. O presidente atual é uma corrente frontalmente contrária, e uma terceira via não se mostra confiável. Essa é a questão. Difícil solução. Aguardo para ver se a isonomia da tratativa ao presidente será para todos os presidenciáveis nas próximas edições do JN.

Jorge Augusto Borges | Setor Bueno - Goiânia