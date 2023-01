Transparência

Até quando a Prefeitura de Goiânia vai cair no ranking de transparência elaborado pelo Tribunal de Contas dos Municípios? Vinte e cinco dos

125 critérios de avaliação não deixaram de ser atendidos.

Cada vez mais nossos ilustres governantes mostram incompetência no trato da administração pública, como mostram os números de um só indicador. E o resto? Lamentável. Insustentável.

José Antonio Carlos da Mota | Bairro Rodrigues - Goiânia

A pior crise no Brasil

O Brasil está sob a égide da maior crise já instalada no país desde 1.500, e a pior de todas é a crise da insegurança jurídica que, além de aterrorizar o povo brasileiro, afasta qualquer tipo de investimento estrangeiro no país. A mídia noticiou a crise na Toyota e em outras empresas como as Lojas Americanas. Nunca pensei que chegaríamos em exíguo espaço de tempo a esta grave situação econômica. Sou microempresário e percebo que o limite é o caos. Não é pessimismo. É a pura realidade dos fatos. Quanto ao recorde de produção agrícola, temos a contrapartida da esquerdocleptocracia divergir do efeito da safra agrícola, relativa à quantidade de famintos no Brasil: eram 33 milhões antes de 1º de janeiro de2023 e o contingente foi aumentado para 120 milhões, um aumento de 87 milhões, conforme discurso da Marina Silva em Davos, na Suíça (com repercussão nas mídias nacional e internacional), sem nenhuma base científica probatória e sem computar o aumento salarial concedido em cascata a partir de janeiro/2023 nos três Poderes da República, o que vai reduzir o número de famintos.

Ambrósio da Cruz Viana | Goiânia-GO

Aniversários de São Paulo e Tom Jobim

São Paulo, 469 anos de história. São Paulo, a cidade que nunca dorme e é motor econômico do Brasil. Em constante evolução, jamais abriu mão de sua rica tradição: uma metrópole onde povos se encontram e realizam seus sonhos, fazendo dela sua cidade do coração. Parabéns pelo seu aniversário!

96 tons de saudade, 25 de janeiro é o aniversário de Antônio Carlos Jobim, que nos deixou em 1994 com vasto repertório e respeito internacional. É também o dia

da Bossa Nova, “o jazz brasileiro”. A data foi escolhida justamente em homenagem a um dos pais da Bossa Nova, Tom Jobim.

José Ribamar Pinheiro Filho | Brasília-DF