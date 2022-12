Atos antidemocráticos

Atitudes antidemocráticas de alguns bolsonaristas que não aceitam a vitória inconteste de Lula nas urnas desde o início, além de antipáticas, mostram um profundo desrespeito ao nosso Estado Democrático de Direito, que permite sim críticas e pensamentos contrários, mas que sejam de forma ordeira e sensata. Aqui nunca serão bem-vindos atos insanos de um vandalismo físico e psicológico que deve ser repudiado e combatido veementemente nos rigores da lei. O que agora se vê é um perigo real e iminente destes atos antidemocráticos partirem para o extremo do extremo: o terrorismo!

Percebam como se posicionam “células radicais” de extrema direita que almejam criminosamente provocar caos social, traçando um cenário perfeito para a implantação tenebrosa de um estado de sítio em nosso País. Isto não é filme nem livro de ficção. É um movimento insano praticado por pessoas insanas que maculam a nossa breve história republicana.

Que as autoridades competentes garantam a conclusão deste processo democrático que culminará com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como chefe do Executivo nacional. E que esta segurança continue soberana durante todo o seu mandato, que incomodará a muitos num primeiro momento, já que Lula decididamente não governará para nichos específicos, mas sim para um País continental como um todo. Dias alvissareiros estão por vir. O Brasil voltará a ser feliz!

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Descaso com o usuário

Alguém já observou a verdadeira penitência de quem vai aos eventos no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e que são usuários do transporte coletivo? Os frequentadores precisam se deslocar andando até um shopping na proximidades, que é onde está um dos únicos pontos de ônibus mais próximo. Ao longo deste deslocamento de aproximadamente 500 metros, os usuários cortam trechos de rodovia, onde motocicletas, carros, caminhões e ônibus passam em alta velocidade. Pior que isso, não existem calçadas nem passeios para esse deslocamento, é pelas ilhas de mato e capim de tamanho médio que os frequentadores do centro cultural peregrinam após os eventos. Se tudo isso não bastasse, quando a saída dos shows e espetáculos é após as 19 horas, todo esse perigo ainda piora, já que não existe iluminação nos postes com luminárias entre o centro cultural e o shopping. Já existem relatos de acidentes, feridos e assaltos. Até quando essa situação terá vistas grossas das nossas autoridades?

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia