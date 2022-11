Multas nas faixas de ônibus

Sobre a quantidade de multas emitidas pelos radares instalados nos corredores com faixas preferenciais do transporte coletivo em Goiânia, considero que a “culpa” não deve ser atribuída somente aos condutores de carros particulares. Há que se observar que em muitos trechos dessas vias, a sinalização não está em conformidade com Resolução 180/2005 do Contran, que determina que nesses trechos deve haver sinalização que assinale aos condutores de veículos que a área é de circulação exclusiva de ônibus. Tentando responder e dar sentido ao que disse o titular da SSM (Secretaria Municipal de Mobilidade) sobre “ter esse tanto de infração”, basta observar que o excesso de radares nas vias e a sinalização inadequada geram sem dúvida, aumento na quantidade de multas emitidas. Vejam, por exemplo, o trecho da Rua 10 esquina com a Rua 20 no Centro, onde muitos motoristas são multados diariamente: com a mudança no trânsito, permitiu-se a conversão à direita, porém, não há como o motorista fazer essa conversão sem levar uma multa, porque a faixa ao longo do trecho está contínua e não foi alterada. É necessário analisar os fatos, conhecer a realidade, realizar campanhas educativas e, principalmente, corrigir as distorções.

Claudia Regina R. Rocha | Setor Oeste - Goiânia

Há anos escuto promessas de revitalização do Centro de Goiânia. Vejo a região central cada vez pior. O corredor do BRT há três anos em obras na Avenida Goiás e dando prejuízo aos comerciantes, e imóveis sendo desocupados e fechados. Sem falar da marginalidade presente. A histórica e saudosa Av. Goiás sendo destruída por tratores e concreto passando por cima. Um lojista me confidenciou que a tendência da região central é piorar. Uma total falta de sensibilidade e omissão do poder público municipal. E vereadores batendo cabeça e brigando para trocar nome de avenida.

Que Deus me dê paciência de ver tanta incompetência.

Ricardo Garcez de Souza | Setor Goiânia 2 - Goiânia

Para acalmar a torcida brasileira, é bom lembrar que, nas cinco Copas em que trouxe o tão sonhado caneco, na primeira fase a seleção brasileira venceu a União Soviética (Rússia) por 2x0, em 1958; no Chile, em 1962, empatou por 0x0 com a antiga Checoslováquia; em 1970, um sofrido 1x0 na Inglaterra; em 1994, empatou por 1x1 com a Suécia; e em 2002, no Japão, penou para vencer a Turquia por 2x1. Ou seja, a nossa seleção está trilhando um bom caminho para o hexa!

Paulo Panossian | São Carlos-SP