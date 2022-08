No final, ROMA virará AMOR

Essa história dos políticos passarem a ideia para o povo de que fulano é inimigo de beltrano e odeia sicrano é balela, no momento oportuno tudo deságua em meros interesses. Na política não se tem inimigos, se tem divergentes, o povo é sábio e já está escolado de ver políticos se digladiando na campanha eleitoral e depois se beijando nos acordos e composição das caixinhas para alcançar a governabilidade.

O ROMA não é só fumaça, tem muito fogo nesta provocação de aliança, aliados eternos de Marconi e de mãos dadas com Caiado não estão forçando a barra, é tudo natural, pois agora ninguém quer se desgastar, mas num cenário de vitória de Marconi Perillo para senador e se tiver um segundo turno em Goiás, ele será “disputado a tapa”, e tudo virará AMOR.

Não dá para levar os políticos e a política a sério, “neste rebojo só conseguimos ver espuma”, e por baixo tem uma correnteza de acordos, negociatas e divisão dos quinhões, que foge ao alcance até mesmo de pessoas esclarecidas.

Enfim, o Governo de Goiás foi e será sempre extremamente marconista, Caiado não soube mexer as peças da administração pública e mais, não soube dar as cartas, pois seus secretários de Estado desconhecem a história política de Goiás, nada foi apurado e levantado contra Marconi Perillo após vinte anos de mandato, e este reina absoluto e soberano em águas daquele que se diz seu inimigo e que possui um caminhão de divergências. Ademais, abraçando a lógica política,

sem titubear, no final,

ROMA virará AMOR.

Leis absurdas

O artigo do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, no POPULAR de 19 de agosto, ilustra bem o absurdo de nossas leis. No caso da gravação do médico estuprando a paciente sedada, pasmem, pode sobrar para as enfermeiras que bem registraram em vídeo a prova inconteste do fato. O que se configura uma anomalia jurídica que já deveria ter sido corrigida em nosso Código Penal. Se ele que é juiz não entende, imaginem nós, com o olhar de vaquinhas de presépio, entre o justo mas ilegal?

Esclarecimento

Sobre a reportagem “Fracasso na sucessão familiar pode levar negócio à falência” (página 9 da edição de segunda-feira, 29 de agosto), o fundador da Adão Imóveis, Adão Luiz de Andrade, esclarece que três de seus quatro filhos estão sendo capacitados para a sucessão familiar, pois a mais nova ainda tem 8 anos de idade.