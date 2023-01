Transporte coletivo

Aproveitando que a CMTC está disposta a apresentar evoluções para o nosso transporte coletivo, apresento algumas sugestões de melhorias, algumas que nem exigem investimentos. Começo pelas informações aos passageiros - embora os operadores do transporte achem que é fácil andar de ônibus, isso não é uma realidade. Assim, a CMTC poderia começar com as vistas dos ônibus que devem informar o destino do ônibus e não ficarem alternando entre os dois pontos finais. Por exemplo, na T-63 sempre tem alguém perdido que não sabe para que lado fica a Praça A. Também é necessário que na frente do ônibus tenha o valor e as formas de pagamento da tarifa, muitos possíveis usuários não sabem como pagar o valor cobrado. Também facilitam a vida dos usuários, placas na frente e na lateral dos ônibus informando os principais locais pelos quais ele passa. Nos pontos de parada, uma fácil identificação, com nome e número do ponto facilitando o desembarque; e para facilitar o embarque, no mínimo uma relação das linhas que param em cada deles e num futuro próximo um mapa com os itinerários e aqueles códigos para acessarmos o site do sistema e sabermos se o ônibus está chegando.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Pelé é eterno

Deixei para falar do Rei Pelé exatamente no dia e hora do seu sepultamento, nesta terça-feira (3), que é o horário em que as lágrimas e as dores dos seus súditos, chegaram a seu pico mais elevado. Quando o corpo do senhor e cidadão Edson Arantes do Nascimento descer ao seu túmulo, será enterrado e morrerá o homem, todavia nascerá o mito. Nenhum brasileiro, nenhum nome, nenhum fato projetou mais o nome do Brasil como a marca, a bandeira, a legenda, o fenômeno e o mito Pelé. Nenhum esportista na história do planeta conseguiu interromper uma guerra, como Pelé conseguiu. Este feito aconteceu no continente africano, mais precisamente na Nigéria em 1969, um feito único e digno de todo nosso orgulho, gratidão e reconhecimento.

A dor não é só dos brasileiros, o mundo todo faz reverência ao nosso rei do futebol. A imprensa internacional de jornais impressos e digitais, revistas, rádios, televisões e plataformas digitais unem-se às dores dos brasileiros, e fazem uma cobertura jamais vista em nosso país. Só Deus pode minimizar nossas dores nesse momento. Descanse em paz rei Pelé.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia