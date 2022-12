CMTC

Nos governos anteriores era comum as cartas publicadas no POPULAR serem respondidas pelas autoridades, que pelo menos liam o que escrevíamos, o que normalmente não acontece mais, mas nesta semana tivemos algo positivo. Pelo menos a minha sugestão de que a CMTC mudasse a programação dos ônibus em dia de jogos do Brasil foi feita e após o sofrimento do primeiro jogo, os torcedores foram melhor atendidos com uma oferta maior antes dos jogos e puderam torcer pelo Brasil onde desejavam. Melhor do que uma resposta no jornal é uma ação positiva do poder público.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Mais ministérios

O presidente eleito Lula anunciou durante a campanha a criação de novas pastas. Já indicou que dividirá o Ministério da Economia em três: Planejamento, Fazenda e Pequenas Empresas. O mesmo deve ocorrer com Igualdade Racial, Direitos Humanos e Mulher, unificados por Bolsonaro. Da mesma forma, Pesca, Cultura, Agricultura e Previdência Social receberão status de ministérios. Assim, Lula vai na contramão de gestões anteriores que reduziram o número de pastas, em prol de uma gestão mais econômica. Michel Temer reduziu de 31 para 29 e Bolsonaro, que começou com 22, encerrará o governo com 23 ministérios. Em nenhum momento o presidente Lula detalhou como daria conta dos custos para criação e retorno desses ministérios. Apenas disse: “Vamos criar os que forem necessários”. Analisando os fatos, seria isto uma gestão responsável, ou um ato para abrigar os companheiros que lhe deram apoio?

Maria de Lourdes Barbalho | Setor Oeste - Goiânia

Um galo canta

Um galo canta, outro também canta e logo muitos galos o fazem despertar a madrugada. Ouve-se o latido de um cão, outro o acompanha, toda a matilha a ele se une. Nos galhos daquela árvore muitos pássaros repousam. Um deles acorda mais cedo, bate asas e voa e os demais o imitam.

Lá vem a boiada tangida. Tudo está calmo nos arredores, mas um passarinho, que ali perto come insetos, voa e assusta, involuntariamente, um boi que se põe a correr e estoura todo aquele rebanho até então calmo e obediente. Atropelam-se, ferem-se, algumas reses morrem.

Nós, seres humanos, ora nos enlaçamos para ovacionar; ora para apupar. Ovacionaram Cristo no domingo, naquela mesma semana o mataram barbaramente. Morte terrível ele teve por causa de nós e por causa do sistema. O Natal está perto, mas a humanidade está longe dele.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina-Rio Verde - GO