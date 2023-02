Pais, protejam seus filhos

Em Goiás, temos 233 mil crianças de 6 meses a 2 anos que não tomaram nenhuma dose da vacina contra Covid-19. Apenas 3,8% das crianças nesta faixa etária foram vacinadas no estado e isso é muito preocupante. Nada justifica um pai estar imunizado e não levar o seu filho até uma sala de vacinação. Com os inúmeros estudos sobre a vacina é possível afirmar que ela é muito segura, eficaz e protege a criança.

Identificamos que quanto menor a faixa etária, mais baixa é a cobertura, o que torna imprescindível priorizar esse público. Desde 2021, existe um aumento gradativo de casos graves em crianças, com internações e infelizmente um número crescente de óbitos. As aulas voltaram e sabemos que novas ondas da doença podem acontecer, mas se tivermos crianças protegidas a chance do aumento de casos graves será bem menor. Por isso, pedimos aos pais que protejam seus filhos e os levem o mais rápido possível aos postos de saúde para se vacinarem.

Fluvia Amorim | Superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO

As quatro linhas do futebol

O futebol realmente é um esporte emocionante e, tantas vezes, absolutamente previsível. Em menos de uma semana, duas partidas nos comprovam esta máxima que deve estar nas resenhas dos torcedores por todos os cantos, principalmente em Goiânia. Sim! Falo dos jogos Goiânia 4 x 2 Atlético Goianiense e Flamengo 2 x 3 Al-Hilal. De certa forma foi muito hilário pois, em ambos os casos, grande parte da imprensa e dos torcedores atleticanos e flamenguistas contaram todas as vantagens possíveis e davam os jogos como ganhos na maior facilidade. E acredito que esta equivocada confiança tomou conta do plantel das duas equipes. Esqueceram-se, porém, que o futebol se resolve nas quatro linhas e muitas vezes o desdém e o menosprezo de um time podem ser revigoramento do brio e do ânimo do outro. E o futebol deu uma lição nos rubro negros goianos e cariocas! As derrotas vieram a galope! Parabéns ao simpático Galo Carijó (Goiânia Esporte Clube) e ao aguerrido e focado Al-Hilao!

Caldo de galinha e humildade nunca farão mal a ninguém!

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Academia e museu

Historicamente, o velho prédio que abrigou a velha cadeia e o Conselho e outros órgão De Rio Verde é o mais antigo do município, será transferido para a Academia Rio-Verdense de Letras, Artes e Ofícios e o Museu Claudino Collet, graças ao apoio do prefeito Paulo do Vale.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina – Rio Verde-GO