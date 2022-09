Fome e desigualdade

Cada dia o choque, o espanto e a incredibilidade são maiores. A semana passada ouvimos “não há fome no Brasil. Não há pessoas pedindo ajuda no caixa da padaria”! Abre os olhos, meu senhor! Temos mais de 33 milhões passando fome no Brasil atualmente. Lemos no POPULAR no dia 27/28 de agosto que há 600 mil famílias em Goiás vivendo com menos de meio salário mínimo. No meu dia a dia trabalhando com pessoas de baixa ou nenhuma renda, vejo o sofrimento, a fome e falta de medicamento bem de perto. No POPULAR no dia 30 de agosto, lemos a reportagem “Reunião em gabinete da Saúde terá lanche de R$ 26,00 por pessoa” Fico indignada! R$ 26,25 compraria almoço para algumas pessoas! Será que a Secretaria Municipal de Saúde não está consciente das condições precárias em tantos estabelecimentos de saúde no município? Será que precisa de lanche de R$ 26,25 numa reunião enquanto faltam comida, medicamento e tratamento de saúde para tantos? Será que alguns seres humanos são menos ser humanos do que outros?

Irmã Margaret Hosty, coordenadora do Grupo AAVE (Aids: Apoio, Vida, Esperança) | Cidade Jardim – Goiânia

Só 14 multas?

Sobre as 14 multas por dia em Goiânia ao estacionar em esquinas... esse número de autuações por estacionamento irregular em esquinas é quase risível, 14 deveria ser a contagem de uma manhã, e apenas no Setor Oeste, por exemplo, e não para um dia inteiro em toda a cidade. Só reforça o que vemos no dia a dia: que o desrespeito e a falta de fiscalização andam de mãos dadas pelas ruas de nossa cidade.

ARTHUR LOURENÇO JARDIM DE SOUZA BRASIL | Setor Oeste - Goiânia

Despedida de Gorbachev

O grande líder da antiga União Soviética Mikhail Gorbachev, que morre aos 91 anos, ao assumir em 1985 como dirigente máximo soviético, surpreendeu o mundo com sua visão democrática. Com coragem, enterrou de vez a totalitária União Soviética. Façanha essa de Gorbachev conhecida como eras da “perestroika” e da “glasnost”. Como feliz consequência desta histórica conquista política, caiu o Muro de Berlim. Com o fim da Alemanha Oriental, quase 20 milhões de alemães, que eram controlados a mão de ferro pelos antigos dirigentes soviéticos, voltaram a viver em seu país de origem, a rica Alemanha Ocidental. Esse foi o extraordinário legado de Mikhail Gorbachev. Que vá em paz!

Paulo Panossian | São Carlos -SP