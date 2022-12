Ônibus nos dias de jogos do Brasil

É preciso que a CMTC perceba que os jogos do Brasil na Copa do Mundo mudam a rotina dos usuários do transporte coletivo. No jogo da próxima sexta-feira deverá se repetir o que ocorreu no primeiro jogo, que também foi às 16 horas. Como é de conhecimento de todos, nessas circunstâncias muitas empresas liberam seus funcionários mais cedo e o sistema de ônibus deve se adequar para atender um novo pico de passageiros. No primeiro jogo era visível a dificuldade dos passageiros e com certeza muitos perderam parte do jogo.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Aids e desigualdade

1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta Contra Aids. Faz mais de 40 anos desde que o primeiro caso de aids foi diagnosticado. Desde então a medicina avançou muito, mas ainda não temos a cura. Na Conferência Internacional sobre Aids (IAC) em Montreal, no Canadá, em julho deste ano, foi enfatizado que para acabar com a aids, temos que acabar com a desigualdade. O relatório que a Unaids acabou de lançar trata de desigualdades que chama de “perigosas”.

O relatório do Oxfam Brasil deste ano, https://www.oxfam.org.br/, nos fala muito claro que “a desigualdade mata”. Outro nome para a desigualdade é pobreza. Vimos com nossos próprios olhos como a desigualdade mata. Somos testemunhas do sofrimento de tantas pessoas com acesso desigual, ou mesmo sem acesso, a alimentação, moradia, serviços de saúde e transporte. Esses são direitos básicos, direitos humanos, “vida em abundância” que Jesus quer que tenhamos e que o ser humano precisa. A IAC destacou estigma como outro problema social que contribui para a propagação da aids. O estigma leva à marginalização, discriminação, criminalização, e custa vidas. Segundo o Ministério da Saúde, “Desafiar o estigma e a discriminação pode levar a uma melhora imediata na maneira pela qual as pessoas vivendo com HIV/AIDS cuidam de si mesmas, o apoio disponível a elas e o seu acesso a serviços de saúde e outros”. Sem desigualdade, sem pobreza e sem estigma não haverá aids. Nas palavras da sra. Winnie Byanyima, diretora executiva da Unaids, precisamos “equalizar o acesso aos direitos, equalizar o acesso aos serviços, equalizar o acesso à melhor ciência e medicina. A equalização não ajudará apenas os marginalizados. Vai ajudar a todos.”

Irmã Margaret Hosty | Coordenadora do Grupo Aave (Aids: Apoio, Vida, Esperança) | Cidade Jardim - Goiânia