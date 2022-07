‘Bondades’ eleitoreiras

Cavilosamente urdida pela ala governista e com aprovação célere nos dois turnos de votação pelo plenário do Senado na quinta-feira (30), agora tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição (PEC 1/2022), que institui o estado de emergência até o final do ano. Na prática, amplia e cria benefícios com esse prazo de validade. A condição de emergência é o manto protetor, a licença que concede ao presidente capitão Jair Bolsonaro, a três meses das eleições, poderes para, literalmente, abrir os cofres públicos, furar o teto de gastos e burlar as restrições da lei eleitoral. O derrame de dinheiro será da ordem de R$ 41,25 bilhões e fruto do despotismo do chefe do Executivo e de seus pares no parlamento. A votação no primeiro turno teve aprovação largamente consensual, 72 votos a favor e apenas um contra, do senador José Serra (PSDB-SP). No segundo turno, 67 a favor, um contrário e cinco abstenções. Situação e oposição em estreita comunhão de ideias – contrapor-se a “gastos sociais”, independentemente da bandeira ideológica, põe em risco a carreira política dos votantes. A desculpa de última hora para esse enorme dispêndio, num governo que, a priori, não parece se preocupar com carências sociais como qualidade dos domicílios, atraso educacional, acesso aos serviços básicos, seguridade social e, em última análise, com a pobreza extrema que atualmente aflige e leva o fantasma da fome ao pesadelo real de 117 milhões de brasileiros, tem origem na elevação dos preços dos combustíveis no mercado externo impactado pela guerra na Ucrânia. A narrativa destoa da realidade e aponta noutra direção, encontrando eco na gestão desastrosa do governo Bolsonaro, na falta de planejamento, na imprevisibilidade de suas ações, na inércia, no negacionismo e nas constantes ameaças à democracia. Aumentar gastos para expandir consumo num momento em que o Banco Central sobe juros é algo irracional. Quatro anos de estupidez.

João Bosco Costa Lima | Jardim Salvador – Trindade-GO

Foi um sonho

Sonhei que vivia em Marte e lá também havia eleições, democracia. O voto lá era também digitado na urna eletrônica , cuja segurança um o candidato que buscava a reeleição questionava, mas não conseguia provar nada. Seu opositor saiu-se vitorioso. Ah, que dia terrível. O perdedor, inconformado com a derrota, disse que não acreditava no resultado e que não passaria o poder. Criou-se um tumulto geral. Mas como as eleições haviam sido acompanhadas por centenas de observadores internacionais e não foi constatada fraude, a democracia venceu. Que noite!

Jeovah Ferreira | Taquari-DF