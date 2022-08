Golpe à vista?

A volta da inconstitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância sem o trânsito em julgado – 07/11/2019 –, após diversas idas e vinda da mais alta e insigne Casa de Leis, suscita dúvidas quanto à dialética, à hermenêutica e ao veredicto terem sido influenciados pelo peso sociopolítico do réu. De fato, foi essa decisão do STF que colocou o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva de volta às ruas, transformando uma condenação de oito anos, dez meses e vinte dias, em terceira instância, a uma cadeia puxada de apenas 580 dias. Em março de 2021, o ingente protagonismo do ativismo político e social da egrégia Corte Suprema volta à cena política: ao anular todas as condenações judiciais do ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato, os direitos políticos do petista foram restaurados, pavimentando-se o caminho para sua triunfal volta ao centro do jogo político. Os fatos corroboram essa assertiva. Mas nem todo o céu é de brigadeiro. A menos de dois meses das eleições, embora lidere com folga as pesquisas à corrida presidencial, Lula, político tortuoso e solerte – Euclides da Cunha em “Contrastes e confrontos”, desvendando a laia de certos políticos –, não sem motivos, está inquieto, sabe que pode ganhar, mas não levar. Tempos sombrios. Sim, adejam maus presságios sobre o dia seguinte ao da grande festa da democracia. O capitão presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, em recente crítica a Lula, acusou a esquerda de não querer “largar o osso”, todavia, não se dá conta que padece do mesmo mal. No insano projeto de se perpetuar no poder, o chefe do Executivo, apoiando-se na teoria conspiratória que diz haver fraudes nas urnas eletrônicas, já declarou que não irá aceitar o resultado da eleição de outubro, se ele não for o vencedor. Para tanto, o capitão tenta cooptar o apoio do “seu exército” e demais forças militares do País. Resta saber até onde essas forças armadas estão alinhadas com o seu comandante supremo. Rosas – e cartas pela democracia –, infelizmente, não vencem baionetas caladas. Teremos golpe? O questionamento é pertinente. A propósito, sabe-se que Lula não tem o respeito das Forças Armadas.

João Bosco Costa Lima | JD Salvador - Trindade GO

Lava Jato

Não se pode deixar a operação cair no esquecimento, principalmente pelo que descobriu e recuperou para os cofres públicos. E se houve milhões recuperados é porque houve dolo, ou estelionato, ou usurpação do dinheiro público. Então tinha que haver um processo, pois houve um crime, e aí se pergunta: o STF simplesmente cancelou a ação? Livrando os culpados porque houve erro na condução do processo?

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia