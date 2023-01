Brasília, Planalto Central

A escolha do Planalto Central para a construção de Brasília baseou-se em vantagens como interiorização do poder, integração e desenvolvimento da região, etc., etc., o que é de conhecimento geral. Também entre as vantagens da interiorização da capital do país estaria a tranquilidade para as autoridades políticas trabalharem longe das pressões populares da região Sudeste, mais populosa e até então politicamente mais ativa. Brasília ficaria distante e segura, pois as entradas para o Distrito Federal seriam controladas, em situações de ameaças físicas aos Poderes da República na capital federal.

O tempo foi passando, a democracia funcionando, “a vigilância cuidando do normal”. Assim, as autoridades responsáveis pela segurança afrouxaram, esqueceram, não perceberam (foram coniventes?) ou não acreditaram nos claros indícios de ameaças à democracia e de invasão física, em bandos, aos três Poderes da República na capital federal.

Deu no que deu!

Fortunato M. Alves | Trindade-GO

Estrago irreparável

Fruto de terroristas escondidos no manto sagrado do patriotismo, germinados no seio do fanatismo político, que se julgava extinto com a queda do nazismo na Alemanha. O relógio raro destruído por terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, neste domingo, é uma peça única, de acordo com a Presidência da República. Existe outro exemplar, em tamanho reduzido, exposto no Palácio de Versalhes, em Paris. O relógio tipo pêndulo do século 17 foi um presente da Corte Francesa para a Corte Portuguesa. A peça veio para o Brasil com Dom João VI, em 1808. O relógio foi fabricado pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot - há uma assinatura dele gravada na máquina - com design de André-Charles Boulle, ambos da corte de Luís XIV, que reinou de 1643 até sua morte em 1715.

Orivaldo Jorge de Araújo | Setor Bueno - Goiânia

Folias de Goiás

A folia é uma das festas mais tradicionais de Goiás, de origem católica em devoção aos Três Reis do Oriente (comemorado dia 6 de Janeiro).Os goianos preservam sua cultura, passando de geração em geração e mantendo a tradição na renovação da fé dos cristãos. Normalmente, as folias servem deliciosos almoços e nos pousos, as jantas com a comida típica da roça como o frango com macarrão. Em Matrinchã, a Comissão de Folclore tem orgulho de suas tradições, que ano após ano se realizam graças à fé e ao empenho do povo.

Matheus Nunes | Presidente da Comissão Matrinchãense de Folclore