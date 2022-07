Quem é Lula?

Os marqueteiros de Lula querem apresentá-lo como moderado, democrata, capaz de pacificar os mais antagônicos interesses e avesso a radicalismos. A questão é que existe um outro Lula, incontido, especialmente quando está diante de uma plateia de apoiadores e com um microfone na mão. Esse Lula já deixou clara a sua animosidade contra os policiais, afirmando que eles não eram “gente” e defendendo a demissão dos mesmos nos cargos do governo. Mostrou o rancor que guarda da imprensa, dizendo que a mesma vai ser censurada e, ainda em dias recentes, expôs sua posição em defesa do aborto. Não esconde que, se eleito for, pretende reverter alguns avanços econômicos conquistados nos últimos anos, como a revisão da reforma trabalhista, voltando a dar força aos sindicatos, que, claro, tiram uma parcela do salário do nosso trabalhador. Mencionou também que poderia anular algumas privatizações e dar protagonismo total ao MST. Além disso, criticou a classe média, dizendo que ela “ostenta um padrão de vida acima do necessário”, em contraste com a sua própria vida, pois hoje, mora em um confortável sobrado de 700 metros quadrados. Entretanto, ao apresentar seu programa de governo em defesa da democracia, o seu tom foi suave e conciliador e nada se parecia com o Lula dos palanques. Mas afinal, quem é o Lula verdadeiro? É o Lula espontâneo dos palanques, ou é o Lula pacifista dos marqueteiros? A escolha é sua!

Maria de Lourdes Barbalho | Setor Oeste - Goiânia

Referência em Goiânia

Sabendo que nosso jornal O POPULAR conta e faz a história de Goiás, faço uma justa e oportuna homenagem à trajetória de uma das referências históricas, urbanísticas, culturais e ambientais da nossa bela capital. Refiro-me à escritora, arquiteta, urbanista, escultora, musicista e empresária goiana Narcisa Abreu Cordeiro. Ela que sempre trabalhou evidenciando o projeto original de Goiânia, cidade onde morou na mesma quadra da casa do fundador Pedro Ludovico Teixeira na década de 1940, uma cidade como símbolo ambiental. Narcisa considera esta chancela histórica fundamental para que Goiânia tivesse novos saltos como cidade ecocivilizadora. Também se empenhou para a implantação do Parque Ecológico de Goiânia. Atualmente, Narcisa é considerada patrona do referido parque. A história de urbanismo da nossa capital, como campo profissional específico, começa a se configurar, basicamente, após a edição do livro Goiânia - Evoluções do Plano Urbanístico Original, de autoria de Narcisa Abreu Cordeiro.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia