Cuidado ao cutucar a onça

Em 1979, quando iniciei graduação em Economia na UCG, assisti a um rapaz que entrou em sala de aula para divulgação de seu livro e autointitulava-se “protetor da mulher”. Para sua ruína, estava na sala um espanhol, que era Ph.D e fazia uma aula extra. Ao ouvir a expressão do escritor, identificando-se como protetor do dito sexo frágil interveio, de forma bastante incisiva, e disse sarcástico: “machista, mulher não precisa de sua proteção”. Foi um marco em meu entendimento sobre a mulher, sua vida e papel na sociedade. Passadas mais de quatro décadas, o assunto é mais palpitante que nunca e a mulher continua sendo motivo de cizânias e acaloradas discussões. Estando em período de ácida campanha eleitoral, mulheres jornalistas têm sido vítimas de ataques virulentos por parte de inflamados senhores candidatos. Ainda bem que hoje os ataques são frontais e direcionados ao forte protagonismo dessas mulheres arrojadas. Já não é preciso o Ph.D espanhol para mostrar os desvios no entendimento do mundo feminino, a presença forte delas em todos os setores da vida, por si só, tornou-se suficiente para jogar por terra os “homenzinhos” que se julgam superiores por sua suposta macheza, e impor a excelência que representa a presença de tão nobre público em ação pelo mundo e nas atividades que julgam oportunas.

Lenoar Santos Macedo | Silvânia-GO

Dia do Cliente

No dia 15 de setembro celebramos quem de fato faz a magia do comércio, e de outros segmentos, acontecer. No Dia do Cliente, reforçamos o nosso compromisso, enquanto entidade que acolhe lojistas de diferentes setores, de valorizar e respeitar aqueles que diariamente entram em nossas lojas. Numa cadeia em que o consumidor é o elo mais importante, nosso dever é buscar aperfeiçoamento, encontrar formas de melhorar o atendimento e se conectar com as novas tendências de um mundo cada vez mais dinâmico e exigente. Parabéns!

Geovar Pereira | Presidente da CDL Goiânia

Brasileiro no topo

Depois de conquistar o título inédito da Fórmula 2 na Itália no último sábado, Felipe Drugovich enfim entrou na rota da Fórmula 1: o brasileiro foi anunciado como piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin na temporada 2023. O paranaense vai guiar pela primeira vez um carro da Fórmula 1 no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi em 18 de novembro.

Felipe Drugovich está pronto para assumir o desafio de guiar com competência um carro de F-1. Ele carrega a esperança do Brasil voltar a ser representado na maior categoria do automobilismo mundial.

JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO FILHO | Brasília-DF